Das Lim-Haus schrumpft auf Zimmergröße

"Limoges mittendrin" heißt ein neues Angebot für alle Fürther Frankreich-Liebhaber - vor 1 Stunde

FÜRTH - Das Lim-Haus ist Geschichte. Neben vielen Begegnungen sollen nun zwei Räume die deutsch-französische Partnerschaft am Leben halten: die bereits eröffnete Limoges-Lounge und das neue "Limoges mittendrin".

Mittendrin: Die Künstlerin Isabelle Braud im Gespräch mit Annie Gabsteiger, daneben Bürgermeister Markus Braun und Freundeskreisvorsitzender Günter Witzsch (v. li.). © Foto: Winckler



Zum Auftakt gab es Rotwein. Aus dem Limousin, versteht sich. Fähnchen an der Wand zeugten unmissverständlich davon, welchen beiden Ländern die neue Begegnungsstätte in der Blumenstraße gewidmet ist. Sie heißt "Limoges mittendrin" und bemüht sich, wenigstens einen Teil jener Lücke zu schließen, die das Aus für das Lim-Haus in der Gustavstraße gerissen hat.

Genau genommen ist "Limoges mittendrin" nichts anderes als ein Zimmer, das die katholische Kirche in ihrem Citypastoral "mittendrin" zur Verfügung stellt. Ein Tisch und Stühle sollen dazu einladen, einen Kaffee oder ein Glas Wein zu trinken. Touristische Plakate an den Wänden geben einen Eindruck von den Reizen der Partnerregion des Bezirks Mittelfranken. In einem Regal stehen typische Produkte dieser Gegend wie Pasteten, Porzellanschmuck oder — natürlich — Wein. Außerdem finden sich dort Publikationen über Limoges und das Limousin, französischsprachige Bücher gerade für Kinder und Jugendliche sowie CDs und DVDs. Die kleine Mediathek ist vor allem als Angebot für Schulklassen gedacht.

Der Fürther "Freundeskreis Limoges" möchte in dem kleinen Raum künftig seine Versammlungen abhalten, Kurse für Kinder auf die Beine stellen und Vorträge anbieten. Der Vereinsvorsitzende Günter Witzsch bedankte sich bei der Eröffnung denn auch herzlich bei Dekan André Hermany für das "Kirchenasyl", das der Freundeskreis erhalten habe.

Bürgermeister Markus Braun räumte ein, dass das Ende des Lim-Hauses "für viele nicht einfach" gewesen sei. Braun erinnerte aber erneut an das Defizit der Einrichtung und daran, dass die "Initiative", sie zu schließen, von der finanziell klammen Stadt Limoges ausgegangen sei. Dennoch möchten beide Seiten, so Braun, dass die Begegnung der Menschen weiterhin im Mittelpunkt der Partnerschaft steht. Das "Limoges mittendrin" könne dazu ebenso beitragen wie die neue "Limoges-Lounge" in der Volkshochschule, wo nun die Französischkurse angeboten werden.

Sehnsucht nach Nummer eins

Gerade im laufenden Jahr, in dem Fürth und Limoges ein Vierteljahrhundert Städtepartnerschaft feiern, stehen eine Reihe von Begegnungen an — darunter ein Austausch von Lehrlingen, aber auch ein gegenseitiger Besuch von Jugendlichen abseits der Schule.

Bei einem Austausch vor 31 Jahren hat Annie Gabsteiger den Mann kennen gelernt, den sie etwas später heiratete. Lange Zeit hatte sich die Französin als Sprachdozentin im "Lim-Haus" engagiert, jetzt tut sie es in der "Limoges Lounge" bzw. im "Limoges mittendrin". Ob diese beiden neuen Räume das "Lim" ersetzen können? "So darf man nicht denken", meint Gabsteiger. "Das ,Lim’ war eine tolle Einrichtung, aber jetzt müssen wir nach vorne schauen, damit die Partnerschaft weiter lebt."

Dabei schwingt stets die Hoffnung mit, das "Lim" könnte eines Tages doch noch eine Wiederauferstehung feiern. Günter Witzsch etwa nennt das "Limoges mittendrin" die Heimat Nummer zwei. Und wer in dieser Heimat lebe, sehne sich immer nach Heimat Nummer eins.

Johannes Alles