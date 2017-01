Datenautobahn in Seukendorf

Der Ausbau des schnellen Netzes ist abgeschlossen - vor 28 Minuten

SEUKENDORF - Jetzt ist alles bereit fürs schnelle Surfen in ganz Seukendorf: Bürgermeister Werner Tiefel und Telekom-Vertriebsmann Markus Sand drückten symbolisch auf den Magenta-Knopf, um die Daten mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde fließen zu lassen. Garantiert sind 30 Mbit/s.

Bürgermeister Werner Tiefel (links) und Telekom-Vertriebsmann Markus Sand drücken sinnbildlich auf den Magenta-Knopf. Foto: Heinz Wraneschitz



„Jetzt muss jeder selbst aktiv werden, um es auch nutzen zu können“, erklärt Sand. Denn sein Unternehmen habe zwar seit Juni im Auftrag der Gemeinde hunderte Meter Glasfaserkabel unter den Gehsteigen verlegt und mehrere neue, große Anschlusskästen aufgestellt. Doch erst wenn die Hausbesitzer und Unternehmer bei einem Anbieter die Umstellung beauftragten, könne diese Datenautobahn wirklich „befahren“ werden.

Etwa 250 Haushalte können über die neuen Anschlusskästen versorgt werden: am Grasweg, an der Langenzenner Straße, im Gewerbegebiet und am Weißenstein im Ortsteil Hiltmannsdorf. „Alles ist zusammen fertig geworden“, freut sich der Bürgermeister Tiefel. Nun sei der gesamte Ort auf „High Speed“, wie es Netzbetreiber Telekom formuliert.

Auch zuvor waren schon viele Häuser vor allem im Innenort mit schnellem Internet versorgt. „Besonders für die Unternehmen am Ort freut es mich“, ergänzt Tiefel, denn selbst für ganz kleine Firmen sei schneller Datenfluss heute unverzichtbar.

Etwa 260 000 Euro hat der Ausbau gekostet, wovon die Gemeinde 40 Prozent tragen musste. Den Rest schoss der Freistaat über das Breitbandförderprogramm zu. Die Telekom hatte die Ausschreibung gewonnen und auch zeitgerecht den Ausbau beendet, wie Tiefel herausstellt.

Heinz Wraneschitz