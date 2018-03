Beim 16. Internationalen Klezmer-Festival in Fürth gab es neun Tage lang traditionelle und kulturelle Melodien und Gesänge: So erwarteten die Besucher des "Jiddischland" sämtliche Facetten der Jüdischen Musik. Von Klarinettenmusik über die westafrikanische Laute namens Djeli N´goni bis hin zum modernen Jiddpop gab es dort einfach alles.

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr hatte ein Auffahrunfall auf der Südwesttangte in der Nähe der Zirndorfer Brücke größere Auswirkungen: Durch die Wucht des Aufpralls schoben sich drei weitere Wagen ineinander. Der Pendlerverkehr geriet weiter ins Stocken.

Am Wochenende waren die Fürther auf dem Sportgelände des TV Fürth 1860 auf Trab: beim Down-Syndrom-Marathon am Sonntag und beim Frauenlauf am Samstag.