Die Aktiengesellschaft für Gasbeleuchtung zu Fürth, der Vorgänger der heutigen Infra fürth GmbH, eröffnete 1906 in der Leyher Straße in Fürth ihr neues Werk. Das prominenteste Überbleibsel des Ensembles ist das Verwaltungsgebäude in der Leyher Straße 69, ein dreigeschossiger Putzbau mit Mansardgiebeldach, an dessen Bau der Fürther Bauamtsleiter Otto Holzer beteiligt war. Das aufgrund seiner repräsentativen Gestalt auch als "Alte Villa" bezeichnete Gebäude bietet mit seinen Jugenstilformen und den historisierenden Barockzitaten von jeder Seite eine andere Ansicht. Das liegt begründet in seiner ausdifferenzierten Dachlandschaft und in der ornamentierten Schmuckfassade, zu der Balkone, variationsreiche Fensterformen und zahlreiche andere Details gehören. © Julia Krieger