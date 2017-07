Der Aufzug kann kommen

STEIN - Schon lange wünschen sich die Steiner einen barrierefreien Zugang zum Veranstaltungssaal in der Alten Kirche. Heuer sollen Vorarbeiten beginnen und voraussichtlich Ende 2018 wird alles abgeschlossen sein. Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht.

Die Alte Kirche Stein kann umgebaut werden. © Foto: Giulia Iannicelli



Es wird eine Förderung des Bundes in Höhe von 118 000 Euro für den Umbau geben. Damit ist der Einbau eines Aufzugs gesichert. Das Geld stammt aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". Stein ist eine von vier mittelfränkischen Kommunen, die von diesem Förderprogramm profitieren.

In erster Linie geht es um den Anbau eines Personenaufzugs, um den Zugang zum Saal im ersten Stock auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu ermöglichen. Außerdem sind Veränderungen im Inneren geplant, zum Beispiel der Einbau einer behindertengerechten Toilette sowie die Sanierung der bestehenden Anlagen. Auch die Außenanlagen der Immobilie am alten Kirchplatz sollen im Hinblick auf die Barrierefreiheit angepasst werden.

Die geschätzten Kosten für das gesamte Vorhaben belaufen sich auf rund 170 000 Euro. "Mit dieser Maßnahme geht ein lang ersehnter Wunsch nun endlich in Erfüllung und unsere älteren Bürger wie auch Menschen mit Handicap können dann ohne Probleme an Veranstaltungen in der Alten Kirche teilnehmen", lässt Steins Bürgermeister Kurt Krömer in einer Pressemitteilung wissen.

