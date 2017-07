Der Bauer ist heute Allrounder

CADOLZBURG - Ganz schön zackig, die praktische Gesellenprüfung für angehende Landwirte, die acht Absolventen dieser Tage in Egersdorf absolvieren mussten. Prüfer und Prüflinge sind sich in einem einig: Kaum ein anderer Lehrberuf verlangt solche Vielseitigkeit, Wissen und Können.

Ausbilder Erwin Federlein geht die Checkliste zum Thema Kälberaufzucht durch: Hat der angehende Landwirtsgeselle Benjamin Weller (re.) auch nichts vergessen? © Foto: Peter Budig



Im praktischen Teil seiner Gesellenprüfung soll Benjamin Weller aus Kosbach – seine Eltern besitzen selbst einen Bauernhof – im Fach Rinderaufzucht geprüft werden: Kälberbox reinigen, Kälbchen beurteilen und für den Kälbermarkt vorbereiten, Aufzuchtphase planen… Das klingt nicht übertrieben schwierig, aber natürlich liegt der Teufel im Detail.

Sein Prüfer Erwin Federlein, der einen 100-Hektar-Hof in Egersdorf besitzt und Landwirtsmeister ist, macht klar, dass man diese Anforderungen nicht unterschätzen sollte: "Es gibt so viele Details zu bedenken: Welche Schutzkleidung man wann zwingend anlegen muss, welche Körpertemperatur ein gesundes Kälbchen hat. Wie viel Gewichtszunahme ist beim Kälbchen in den ersten Wochen nach der Geburt normal? Was gilt es bei der Vorbereitung einer kalbenden Kuh zu bedenken?"

Acht Landwirtschaftsgesellen stellen sich in Egersdorf bei zwei Landwirten der praktischen Gesellenprüfung. Diese, Erwin Federlein und sein Nachbar Günther Engelhardt, haben viel gemein: Sie bilden Azubis aus, unterrichten in Triesdorf, betreiben Milchwirtschaft und Rinderzucht, ihre Höfe sind um die 100 Hektar groß.

Sie sind erfahrene Pragmatiker mit Liebe zum Bauernberuf – und helfen zusammen. Sie schaffen zum Beispiel gemeinsam teure Maschinen an, teilen sich die Nutzung. Beide sind gerade dabei, ihren Hof Stück um Stück an die nächste Generation weiterzugeben. Günther Engelhardts Sohn Dieter ist ebenfalls Meister und schon völlig in den Betriebsalltag integriert.

Erwin Federleins Tochter Julia hat etliche Innovationen im Betrieb eingeführt, den Hofladen-Automaten und das wandernde Federvieh, doch sie beendet erst noch den Bachelor-Studiengang in Triesdorf, bevor sie ganz als Junglandwirtin einsteigt.

24 Monate im Betrieb

Matthias Kohle, Bildungsberater vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Roth, überwacht die Prüfung und erläutert die Ausbildung: "Der Lehrberuf des Landwirtes beginnt mit einem Berufsgrundschuljahr. Die betriebliche Ausbildung, 24 Monate lang, wird jährlich durch neun Wochen Blockunterricht in Triesdorf unterbrochen."

Etwa 80 Prozent der Auszubildenden kommen selbst vom Bauernhof, den die meisten einmal übernehmen werden. Das ist sicher einer der großen Unterschiede zum Handwerk: Der Landwirtsgeselle agiert fast immer als Unternehmer in spe. Bald muss er enorme Investitionen verantworten, sich Strategien für den Erwerb überlegen und währenddessen täglich 10 bis 14 Stunden selbst Hand anlegen.

Selten findet man eine Stelle als Mitarbeiter auf einem Hof. "Die Bayerische Landwirtschaft wird immer noch von Familienbetrieben geprägt, wo jeder mit hinlangt", beschreibt Federlein nicht nur den eigenen Hof. "Ein festangestellter Mitarbeiter – das ist finanziell nicht drin". Allerdings bildet er Lehrlinge aus, die während dieser Lehrzeit nicht selten auch bei ihm wohnen. Im Haus leben dann er, seine Frau, drei Töchter, seine Eltern und der Auszubildende. "Wir sind eine lustige WG hier", findet er.

Während Benjamin Weller seine Aufgaben zum Thema Rinderaufzucht erledigt, beginnt Friederike Altenberger den Prüfungstag mit der "pflanzlichen Produktion" (nach der Mittagspause wird gewechselt). Sie ist in dieser Azubi-Gruppe die einzige Frau, hat sich nach dem Abitur für die praktische Ausbildung entschieden und will anschließend Landwirtschaft studieren. Sie kommt nicht aus einer Familie mit landwirtschaftlichem Betrieb.

Mit Bestleistungen

Ihre Aufgaben – u. a. einen Feldbestand beurteilen, eine Feldspritze, die Pflanzenschutzmittel ausbringt, auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen, Samen bestimmen – erledigt sie überlegt und zügig. Auch das Praktische, zum Beispiel Düsen ausbauen und Traktor fahren, geht ihr leicht von der Hand. Seit sie ihre Traumausbildung gefunden hat, geht sie die Sache konzentriert und mit Energie an, sie hat Bestleistungen vollbracht. "In der Schule war ich nicht so ehrgeizig", sagt sie lachend, "aber Landwirtschaft interessiert mich total."

Sie ist bestens vorbereitet und kann sich Fragen, deren Antwort sie nicht aktiv parat hat, nach kurzem Überlegen herleiten. Die kniffligste Aufgabe besteht darin, eine definierte Menge Pflanzenschutzmittel (für die Prüfung durch Wasser ersetzt) mit einer bestimmten Düsenabgabe über 100 Meter Feldstrecke auszubringen.

Friederike Altenberger muss die Geschwindigkeit des Traktors auf seinem Weg berechnen, die als letzter Parameter dieser Aufgabe offen bleibt – und die Aufgabe praktisch ausführen. Sie ist ein wenig aufgeregt, doch der Job wird gelassen erledigt. Welchen Beruf sie einst ergreifen wird, darüber macht sie sich keine Sorgen: "Die Möglichkeiten sind riesig", sagt sie.

PETER BUDIG