Der Besuch im Veitsbad wird teurer

Freibad erwirtschaftet jährlich sechsstelliges Defizit — Gemeinderat erhöht Eintrittspreise - vor 19 Minuten

VEITSBRONN - Am 14. Mai startet in Veitsbronn die Freibadsaison. Besucher müssen dann für Einzelkarten durchschnittlich 50 Cent mehr Eintritt zahlen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit der Änderung der Gebührensatzung einstimmig beschlossen.

Die Abkühlung im Freibad an heißen Tagen — von den Bürgern geliebt, aber für die Kommunen ist sie immer mit Defiziten verbunden. © Archivfoto: Glaser



Die Abkühlung im Freibad an heißen Tagen — von den Bürgern geliebt, aber für die Kommunen ist sie immer mit Defiziten verbunden. Foto: Archivfoto: Glaser



Im Jahr 2009 war letztmals an der Gebührenschraube gedreht worden, so Bürgermeister Marco Kistner. Da durch den Betrieb des Bades ein jährliches Defizit in sechsstelliger Höhe entstehe, sei es an der Zeit gewesen, den Eintritt "anzupassen", so der Rathauschef. "Wir haben maßvoll erhöht", betonte er. So kostet die Einzelkarte für Erwachsene ab 16 Jahren nicht mehr wie bislang 3,50 Euro, sondern 4 Euro. Die Einzelkarte ab 17 Uhr wird von 2,50 Euro auf 3 Euro angehoben. Für die Zehner-Karte, die bislang für 30 Euro zu haben war, müssen Ortsansässige künftig 32 Euro zahlen, Auswärtige 36 Euro.

Durchschnittlich 30 Besuche

Die Einzel-Dauerkarte kostet Ortsansässige künftig 68 Euro, Auswärtige 96 Euro. Bislang galt hier ein einheitlicher Tarif in Höhe von 85 Euro. "Nach etwa 17 Besuchen wird sich eine Dauerkarte bereits amortisiert haben", erklärte Bürgermeister Kistner. Rund 30 Mal würde der normale Dauerkarten-Inhaber das Bad während einer Saison besuchen.

Kinder und Jugendliche zahlen nicht mehr 2 Euro, sondern 2,50 Euro. Wer unter sechs Jahren ist und in Begleitung eines Elternteils ins Bad kommt, muss weiterhin keinen Eintritt zahlen. Die Kosten für eine Zehner-Karte steigen für ortsansässige Kinder und Jugendliche von 16 Euro auf 20 Euro, Auswärtige zahlen 22,50 Euro. Einzel-Dauerkarten für Kinder und Jugendliche, die ortsansässig sind, kosten 42,50 statt 35 Euro. Wer von auswärts kommt, muss 60 Euro hinlegen. Ermäßigte Eintrittskarten für 1,25 Euro gibt es für schwerbehinderte Jugendliche und Schüler.

Die Gruppe der Rentner, Schwerbehinderten, Bezieher von Arbeitslosengeld II, Besitzer der Jugendleitercard und diejenigen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren oder im Bundesfreiwilligendienst sind, kommen weiterhin in den Genuss von Vergünstigungen. Sie zahlen für die Einzelkarte 3 Euro, für die Zehner-Karte 24 Euro (Ortsansässige) oder 27 Euro (Auswärtige) sowie für die Einzel-Dauerkarte 60 Euro (Ortsansässige) und 81 Euro (Auswärtige).

Karten für Familien

Der Preis für die Familien-Tageskarte (nur für Ortsansässige) liegt bei 8,50 Euro. Angeboten werden außerdem zwei Varianten von Familien-Dauerkarten: für ein Elternteil mit Kindern (90 Euro) und für zwei Elternteile mit Kindern (110 Euro). Die Gültigkeit aller Zehner-Karten wird auf vier Badesaisons begrenzt. Dauerkarten gelten für die gesamte Badesaison eines Kalenderjahres.

Traugott Goßler (SPD) erklärte noch einmal ausdrücklich, dass das Veitsbad "eine Einrichtung des öffentlichen Wohls" sei und die Allgemeinheit das jährliche Defizit trage. "Wenn die Eintrittspreise angehoben werden, bedeutet das nicht, dass sich auch zwangsläufig die Gesamteinnahmen erhöhen", betonte er. Deswegen müsse genau hingeschaut werden, wie sich die Einnahmen künftig entwickeln. Das Bad solle schließlich für alle da sein. Der Eintrittspreis dürfe nicht der Grund dafür sein, dass jemand nicht zum Schwimmen gehen könne.

Bürgermeister Kistner entgegnete, dass man durchaus von Mehreinnahmen ausgehe, aber die Zahlen der verkauften Karten in den jeweiligen Kategorien auch mit den Vorjahren vergleichen werde. Grundsätzlich bewege man sich mit den angehobenen Gebühren aber in einem ähnlichen Bereich wie umliegende Freibäder.

Simone Flohr-Keim (SPD) gab zu bedenken, dass der neue Eintrittspreis viele davon abhalten könnte, ab 17 Uhr noch ins Bad zu gehen. Und Wolf-Dieter Hauck (WBH) regte an, eine Zehner-Karte einzuführen, die ab 17 Uhr gültig ist. Kistner dazu: "Ein solcher Wunsch ist noch nie an die Kommune herangetragen worden."

NINA DAEBEL