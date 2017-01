Der Bucklige und die Bauernbuben

FÜRTH - Geheimnisvolle Nachrichten verwirrten unlängst die fränkische Kulturszene: „Die Rückkehr des Buckligen“ stehe bevor, so kursierte es in den sozialen Medien. Stimmt. Der in Fürth lebende Brachialkabarettist Matthias Egersdörfer und die Dietenhofer Spaß- und Kirchweihkapelle Gankino Circus tun sich zusammen für einen etwas anderen Liederabend mit Geschichten aus 1001 Nacht. Morgen ist Premiere in der Paul-Metz-Halle in Zirndorf. Vorab erlaubte eine öffentliche Generalprobe im Nürnberger Z-Bau erste Eindrücke.

Auf orientalische Art: Matthias Egersdörfer (re.) und die Dietenhofener Band Gankino Circus wandeln auf den Spuren von „1001 Nacht“. © Foto: Berny Meyer



Wer dem Herrn Egersdörfer jüngst in Fürth begegnet ist, dem fiel schon auf, dass der jetzt einen wallenden Bart trägt. Ernster, stiller hat er gewirkt. Immer schon hat er seine Vorhaben gerne verschleiert. So erzählte er lange, sein Bart sei dem Vorhaben einer amerikanischen Filmproduktion geschuldet, die neue Folgen der Erfolgsserie „Der Mann in den Bergen“ drehen wolle, mit ihm als Hauptdarsteller Grizzly Adams.

Das war natürlich nur ein kleiner humoristischer Ausflug in die zivile Welt. In Wahrheit ist „der Egers“ den Geschichten von „1001 Nacht“ in der Übersetzung von Claudia Ott verfallen. Die uralten persischen Weisen bieten, so fasst er zusammen, Poesie und Kriminalstory, Splatterformate und finessenreiche Erotik in einem. Die schöne Scheherazade soll die Stand-Up-Weltliteratur einst erfunden haben. Sie diente dazu, den wütenden König zu besänftigen, der aus Enttäuschung täglich eine Jungfrau töten ließ. Scheherazade fabuliert also ums nackte Überleben, denn nur, wenn die Geschichte am Ende so spannend ist, dass der König die Fortsetzung hören will, lässt er sie am Leben.

Unstete Natur

Um Leben und Tod geht es auch auf der Bühne im Roten Saal des Z-Bau, allerdings mehr für die Musikanten von Gankino Circus. Schon oft hat Egersdörfer sich über die Weltliteratur hergemacht, etwa den „Moby Dick“ oder den „Tannhäuser“ auf seine Art interpretiert. Sein Publikum weiß mittlerweile um die unstete, zum cholerischen Ausfall neigende Natur der Bühnenfigur.

Der gerechte Zorn des Geschichtenerzählers trifft diesmal vor allem die Musikanten auf der Bühne. Der Druck tut dem Ensemble gut, Gankino Circus spielen, als säße ihnen der Leibhaftige im Nacken, und holen alles raus aus Gitarre, Vibraphon, Saxophon, Klarinette, Akkordeon und Schlagwerken. Musikalische Vielfalt zu fränkischen Dada-Zeilen und Kärwatexten sind das Markenzeichen der Band aus Dietenhofen im Landkreis Ansbach, die in den vergangenen Jahren wiederholt im Fernsehen zu sehen war und mehr und mehr Publikum fand.

„Konzertkabarett“ nannten Maximilian Eder, Ralf Wieland, Simon Schorndanner und Johannes Sens ihre Form von Bühnenwahnsinn – vier ausgezeichnete Musiker mit schauspielerischem Talent und leicht zotigen Schmarrnversen: „Die Ahne mog die Andre ned, des kann schon mal passieren. Und wenn man was mit beiden hat, kann man den Kopf verlieren“. Das alles reicht nicht aus, um die „Rückkehr des Buckligen“ angemessen zu begleiten. Denn dieses Weltendrama, bei dem Originalpassagen aus der Scheherazade-Geschichte „Der Bucklige“ zur Lesung kommen, angereichert mit Anleihen aus Lessings „Nathan der Weise“ und der ganzen Wucht Egersdörfer’scher Welterkenntnis, mit rituellen Tänzen und großen Spannungsbögen, braucht eigene Töne. An die Stelle von Gankino-Balkanbrass treten deshalb neu komponierte orientalische Weisen, Folk vom Bosporus, jazzige Einsprengsel. Mal als Begleitung des deklamierenden Turbanträgers Egersdörfer, mal konzertant erfindet sich die Spaßkapelle neu.

Neben der ansatzlos zelebrierten Tobsucht hat Egersdörfer schon immer auch Nachdenkliches zu sagen gehabt — über die Macht der Liebe und der Frauen, die ewige Gier nach Reichtum und Besitz, die komischen Widersprüche des Lebens. Mit Gankino Circus und seiner künstlerischen Begleiterin Claudia Schulz (Texte und Regie) hat er sich nun ein musikalisches Welttheater erschaffen.

PETER BUDIG