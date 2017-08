Der Mann hinter dem Fürther Ferienprogramm

Roland Holzheimer sah in drei Jahrzehnten viele Trends kommen und gehen - vor 45 Minuten

FÜRTH - Skiken, Minions oder Einhörner – Roland Holzheimer weiß mit seinen 62 Jahren, wofür sich Kinder und Jugendliche aktuell begeistern. Im Jugendamt organisiert er das Ferienprogramm der Stadt – und das seit 30 Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums sprachen die FN mit ihm über Trends der 80er Jahre, lange Schlangen in sengender Hitze und Kuchen in Gläsern.

So ändern sich die Zeiten: Statt einer Kaffeetasse für Mama töpfern Kinder heute Delfine und Wale, wie hier im Atelier Zdena in Unterfarrnbach. © Hans-Joachim Winckler



So ändern sich die Zeiten: Statt einer Kaffeetasse für Mama töpfern Kinder heute Delfine und Wale, wie hier im Atelier Zdena in Unterfarrnbach. Foto: Hans-Joachim Winckler



Herr Holzheimer, erinnern Sie sich noch an ihr erstes Ferienprogramm ?

Roland Holzheimer: Natürlich. Das war das Programm für die Oster- und Pfingstferien 1987. Es war das erste Mal, dass wir außerhalb der Sommerferien Aktionen angeboten haben. Die Hefte, die bis heute in einer Auflage von 9000 Stück in den ersten bis achten Klassen der Fürther Schulen verteilt werden, waren damals quasi noch Handarbeit. Die Illustrationen musste man noch aufkleben, die Texte mit der Schreibmaschine verfassen.

Was waren damals die Highlights des Programms?

Holzheimer: Im Sport waren das Tenniskurse. Wegen Boris Becker und Steffi Graf war Tennis absolut in und legte langsam sein elitäres Image ab. Ich erinnere mich außerdem an einen Videokurs, den ich selbst veranstaltet habe. Dazu habe ich mich mit der schweren Ausrüstung auf den Spielplatz im Eigenen Heim gestellt und vor Ort Kinder gesucht, die mitmachen wollen. Außerdem gab es Bastelklassiker von damals wie Salzteig, Origami oder Papierblumen falten.

Roland Holzheimer hat in seiner langen Zeit im Fürther Jugendamt – im nächsten Frühjahr beginnt für ihn der Ruhestand – viele Trends kommen und gehen sehen. © Hans-Joachim Winckler



Roland Holzheimer hat in seiner langen Zeit im Fürther Jugendamt – im nächsten Frühjahr beginnt für ihn der Ruhestand – viele Trends kommen und gehen sehen. Foto: Hans-Joachim Winckler



Und was kommt heute besonders gut an?

Holzheimer: Basteln ist immer noch angesagt, allerdings töpfern die Kinder heute zum Beispiel keine Kaffeetasse für ihre Mama mehr, sondern Minions oder Tiere. Bei den Ausflügen werden immer noch gerne die Fahrten in den Tiergarten gebucht, wo wir Abendführungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten anbieten. In den Playmobil-FunPark gehen vor allem die Jüngeren gern. Seit zwei oder drei Jahren bieten wir auch wieder Kochkurse an. Dort stellen die Kinder heute Shortbread her, backen Kuchen in Weckgläsern, die sie vorher bemalen durften, oder Pizza. Neu im Programm haben wir heuer einen Ausflug in die Nürnberger Schwarzlichtfabrik. Mit einem fluoreszierenden Ball wird dort unter Schwarzlicht Fußball gespielt. Außerdem nutzen Kinder das Ferienprogramm auch immer, um einmal unbekanntere Sportarten auszuprobieren. Bogenschießen beispielsweise oder Skiken, eine Art Inlineskates für das Gelände.

Den Tennisboom der 1980er haben andere Sportarten abgelöst. Etwa Skiking, das sich am Biathlon orientiert. © Gwendolyn Kuhn



Den Tennisboom der 1980er haben andere Sportarten abgelöst. Etwa Skiking, das sich am Biathlon orientiert. Foto: Gwendolyn Kuhn



Wie spüren Sie neue Trends auf?

Holzheimer: Vieles entdecke ich in der Zeitung. Zum Beispiel habe ich dort einen Artikel über einen Erlebnis-Bauernhof gelesen, den wir jetzt auch im Programm haben. Außerdem gibt es seit einigen Jahren eine Befragung dank der die Teilnehmer uns mitteilen können, was sie sich wünschen würden. Da kommen dann Vorschläge wie Gewehrschießen, Kanufahren oder ein Kurs für Steinzeitkämpfer. Manches davon können wir umsetzen. Regelmäßig tausche ich mich auch mit meinen Kollegen aus ganz Mittelfranken darüber aus, was dort gut angekommen ist. So kam zum Beispiel der Ausflug in die Schwarzlichtfabrik zustande.

Im Programmheft gibt es eine Checkliste. Darin steht zum Beispiel, dass die Kinder eine Tüte für ihren Müll dabei haben sollen, die Stadt nicht für Wertgegenstände haftet und die Kinder in Gruppen auch mal alleine unterwegs sind. Gab es diesen "Leitfaden" schon immer oder muss man heute mehr er- und aufklären?

Holzheimer: Das haben wir im Lauf der Zeit etwas umgestellt. Früher hatten die Betreuer beispielsweise nur handgeschriebene Teilnehmerlisten. Manchmal wurden diese auch nicht richtig abgefragt, sondern die Gruppe nur durchgezählt. Einmal gab es dann den Fall, dass die Zahl der Kinder im Bus nach Hause zwar gestimmt hat, aber ein Kind aus einer anderen Gruppe an Bord war. Zum Glück wurde das Missgeschick bald entdeckt, so dass das eine Kind aus- und das andere dafür einsteigen konnte. Seit 1989 gibt es den Leitfaden im Programm und auch online. Damals haben wir beispielsweise reingeschrieben, dass die Kinder eine Brotzeit brauchen und die Fahrräder für eine Radtour verkehrssicher sein müssen. Allerdings finde ich nicht, dass man die Eltern heute mehr anleiten muss als früher.

Viel hat sich auch in Sachen Anmeldung getan. Durch den Online-Auftritt ist sicher einiges einfacher geworden, oder?

Holzheimer: Auf jeden Fall. Damals musste man gleich am ersten Tag des Anmeldebeginns persönlich im Lindenhain vorbeikommen. Dort gab es dann immer lange Schlangen, oft in der prallen Sonne. Seit 1995 meldet man sich im Sozialrathaus am Königsplatz 2 an. Auch dort war es im Foyer manchmal recht chaotisch. Da mussten wir zum Beispiel Seile spannen, damit sich die Leute in einer Reihe anstellten und sich niemand vordrängelte. Seit ungefähr fünf Jahren haben wir einen Internetauftritt. Heute meldet sich über die Hälfte online an, der Rest kommt persönlich vorbei oder ruft an. Auf der Website kann man auch gleich sehen, welche Angebote ausgebucht sind. Das ist wesentlich einfacher für alle.

An welche Flops der vergangenen 30 Jahre erinnern Sie sich und was lief gut?

Holzheimer: An Flops erinnere ich mich nicht (lacht). Als positiv würde ich verbuchen, dass es in all der Zeit sehr wenige Unfälle gegeben hat. Zwei Kinder haben sich etwas gebrochen, das ist eine gute Bilanz.

Glauben Sie, dass es das Ferienprogramm auch in Zukunft, also in den nächsten 30 Jahren, noch geben wird?

Holzheimer: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist für die Teilnehmer eine tolle Sache, um etwa eine bestimmte Sportart auszuprobieren oder seine kreativen Fähigkeiten zu testen. Außerdem sind die Kinder in Gruppen unter sich und müssen sich in vielen Dinge weitgehend selbst absprechen. Das ist eine gute Übung und eine wichtige Erfahrung für das Sozialverhalten. Nur ganz selten klappt das übrigens nicht. In solchen Fällen, also wenn etwa ein Kind andere Kinder belästigt oder gar schlägt, machen wir eine klare Ansage an die Eltern, dass ihr Kind bei Wiederholung nicht mehr mitmachen darf. Dann ist das Problem in aller Regel gelöst.

Es gibt noch einige freie Plätze beim Ferienprogramm. Zum Beispiel für die Fahrt am 18. August in den Skyline-Park im Allgäu oder in den Europapark Rust am 30. August. Wer kreativ werden möchte, hat dazu ebenfalls Gelegenheit: Vom 15. bis 17. August können Kinder an einem Science-Fiction-Hörspiel mitwirken, am 16. August Minions töpfern und am 18. August mit der Camera Obscura hantieren. Außerdem können sie Taschen aus alten Jeans nähen (29. August), Porzellan bemalen (1. September) oder selbst Duschjelly herstellen (21. August). Weitere Angebote unter www.ferien.fuerth.de

Interview: GWENDOLYN KUHN