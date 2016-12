Der Meisterbrief öffnet dem Fürther Nachwuchs viele Türen

FÜRTH - Das Schloss Burgfarrnbacher bot die stilvolle Kulisse für die Meisterfeier von Stadt und Landkreis Fürth. 41 Jungmeisterinnen und Jungmeister bekamen ihr Zeugnis für die bestandenen Prüfungen.

Nur strahlende Gesichter gab es bei der Verleihung der Meisterbriefe. © Foto: Schübel



Ob sie einen Betrieb übernehmen, sich selbst eine Existenz aufbauen oder noch studieren wollen – dem Meister-Nachwuchs aus Stadt und Landkreis Fürth stehen jetzt viele Wege offen. Bei einer Feier mit über 150 Gästen im Schloss Burgfarrnbach bekamen Absolventen aus elf Innungen – von Schornsteinfegern über Friseure bis zu Feinmechanikern – ihre Meisterbriefe.

„Das ist ein Wertpapier, das Ihnen eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft verpasst“, sagte Fürths Bürgermeister Markus Braun zu den Absolventen. Wie Braun sieht auch Landrat Matthias Dießl die Handwerksbetriebe als wichtige Stabilisatoren des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Region. Dießl hofft, viele der Jungmeisterinnen und Jungmeister im Landkreis halten zu können.

„Handwerkliches Können allein reicht für den Meister nicht aus“, sagte Thomas Pirner, Präsident der Handwerkskammer für Mittelfranken. Betriebswirtschaftliches Denken und Kalkulationen seien ebenfalls wichtige Bausteine für die Zukunft der Betriebe.

„Sie zeigen eindrucksvoll, dass die Ausbildung keine Einbahnstraße ist“, gab Pirner den Meistern noch mit auf den Weg. „Wir brauchen schließlich gut ausgebildete Handwerker, damit das Verhältnis zwischen Theoretikern und Praktikern im Land stimmt.“ Wenn alle studierten, wer baue dann die Universitäten?, fragte der Präsident der Handwerkskammer in den Saal. Zum Zeugnis bekamen alle Absolventen noch einen „Werkzeugkoffer 4.0“. In der Umhängetasche fanden sich gebündelt die nötigen Informationen für den Start in die Selbstständigkeit. Nach dem offiziellen Teil feierten die frischgebackenen Meister mit ihren Familien im Burgfarrnbacher Schloss.

