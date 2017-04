Der neue Fünfziger: Harte Zeiten für die Fälscher

Fürther Polizei und Sparkasse ziehen regelmäßig Blüten aus dem Verkehr — Fragen und Antworten zum beliebtesten Schein

FÜRTH - Es ist der wichtigste Euro-Geldschein - und äußerst beliebt bei Betrügern: Keine andere Euro-Banknote wird so oft gefälscht wie der Fünfziger. Seit Dienstag kommt nach und nach ein neues Modell in den Umlauf, das Fälschern das Leben schwerer machen soll. Einige Fakten im Überblick.

Frisch gedruckt: Die Farben des neuen Fünfzigers sind kräftiger. Die smaragdgrüne Zahl am unteren Rand wird beim Kippen tiefblau. © Foto: Horst Linke



Wie sieht der Neue eigentlich aus?

Von der Aufmachung her ähnelt er den zuvor schon aktualisierten Fünfern, Zehnern und Zwanzigern: Die Farben sind knalliger, die Motive auffälliger. Auch die Merkmale, die dem Schein seine Echtheit garantieren, wurden überarbeitet. So besitzt der neue Fünfziger ein Wasserzeichen-Porträt der Europa, einer Gestalt der griechischen Mythologie, und eine smaragdgrüne Zahl am linken unteren Rand, die bei leichtem Kippen blau wird. An den kurzen Seiten des Scheins lässt sich eine besondere Struktur erfühlen, das Papier enthält fluoreszierende Fasern in rot, grün und blau.

Ist er jetzt wirklich sicherer?

Die Erfahrungen mit dem neuen Zwanziger jedenfalls sind gut: Nachdem die Banknote eingeführt wurde, sind 2016 die Zwanziger-Blüten nach Angaben der Bundesbank um 50 Prozent zurückgegangen. Bei der Überarbeitung wurden Fortschritte in der Banknoten-Technologie berücksichtigt. Allerdings könne man trotz höchster Bemühungen nur von einer Sicherheit auf Zeit sprechen, so Thomas Mück, Marketingleiter bei der Sparkasse Fürth.

Was macht den Fünfziger so besonders?

Die 50-Euro-Note ist die wichtigste Euro-Banknote und mit der höchsten Stückzahl im Umlauf: 46 Prozent der Banknoten sind 50-Euro-Scheine.

Wie oft hat die Sparkasse Fürth mit Falschgeld zu tun?

Weniger als 50 Mal im Jahr, sagt Marketingleiter Mück. 60 Prozent des Falschgelds, das 2016 bei der Sparkasse Fürth aufgeschlagen ist, waren übrigens 50-Euro-Noten. Das entspricht dem bundesweiten Schnitt, der laut Bundesbank bei 61 Prozent liegt. "Problematisch" nennt Mück den Schein aber nicht: Die Zahl der falschen Banknoten, die das geschulte Personal oder die Einzahlautomaten aus dem Verkehr ziehen, sei im Verhältnis zum Umsatz verschwindend gering.

Wie stark beschäftigt Falschgeld die Fürther Polizei?

Ein richtig großer Blütenfund der Kleeblattstadt liegt 15 Jahre zurück: Bei Fahrzeugkontrollen – auf einem Parkplatz in Fürth und dem Autobahnrastplatz Holledau – entdeckten Beamte damals gefälschte 50-Euro-Noten im Nennwert von 17 500 Euro und Dollarblüten im Nennwert von 20 000 Dollar. 2016 registrierte die Fürther Polizei 153 Fälle (Nennwert insgesamt: 10 800 Euro). 39 Mal handelte es sich um 50er-Blüten, wie ein Polizeisprecher sagt. Drei Verdächtige wurden ausgemacht, gegen sie wird wegen des sogenannten "Inverkehrbringens von Falschgeld" ermittelt.

Hält die Polizei den 50-Euro-Schein für problematisch?

Nein. Problematisch sei aber der sorglose Umgang der Bürger mit Bargeld: Sich mit den wichtigsten Sicherheitsmerkmalen der Banknoten vertraut zu machen, koste nicht viel Zeit, betont die Polizei. Wer weiß, worauf er achten muss, schütze sich selbst. Denn einen Wertersatz für eine erhaltene Falschnote bekommt man nicht.

Und was sagt der Einzelhandel?

Nachfrage bei Wöhrl, einem der größten Geschäfte in Fürth: Zwar hatte die Filiale noch keinen Fall von Falschgeld, sagt Christina Reichert, Kassenleiterin im Wöhrl, aber weil der 50-Euro-Schein besonders häufig in der Kasse landet, begrüßt man hier die Neuauflage.

Was ist zu tun, wenn man denkt, im Besitz eines falschen Geldscheins zu sein?

Keinesfalls wieder ausgeben, sagt die Polizei. Die Verbreitung von Falschgeld ist strafbar. Falschgeld oder verdächtiges Geld sollte bei der nächsten Polizeidienststelle abgegeben werden. Auch an das Bankpersonal kann man sich wenden, sagt Thomas Mück von der Sparkasse. Und rund um die Uhr kann man verdächtige Noten am Ein- und Auszahlautomaten (Cashrecycler) einzahlen. Handelt es sich tatsächlich um Falschgeld, wird der Schein einbehalten und die Personalien des Kunden werden festgehalten. Eine Gutschrift erfolgt nicht.

Kann man mit dem neuen Fünfziger schon an den Fahrkartenautomaten der VAG bezahlen?

Das müsste problemlos klappen, heißt es aus der Pressestelle der VAG. Alle 212 Automaten im Raum Nürnberg, Fürth, Erlangen wurden dafür umgerüstet. Die neuen 5-, 10- und 20- Euro-Noten seien in den vergangenen Jahren reibungslos erkannt worden.

Wie gut sind Fälschungen eigentlich?

Das Spektrum der Kopien deckt alles ab, sagte Wolfgang Krettner, ein Experte der Bundesbank, dieser Zeitung vor einiger Zeit. Manche Betrüger setzen auf ihren Tintenstrahldrucker. Teurer kommen Kriminelle Druckplattenfälschungen. Gute Imitate gebe es relativ selten. Daher sei auch die Dunkelziffer der Blüten, die nicht aus dem Verkehr gezogen werden, gering.

Wie erkennt man Falschgeld?

Schon das Papier fühlt sich oft anders an. "Fühlen, sehen, kippen", empfiehlt die Bundesbank – natürlich muss man dafür die Sicherheitsmerkmale kennen.

Wie geht es in Zukunft mit den großen Scheinen weiter?

Zwar galt der Euro schon vorher als besonders fälschungssicher, doch mit der zweiten Auflage der Euro-Noten, der sogenannten "Europaserie", will die Europäische Zentralbank Fälschern das Geschäft noch mehr vermiesen. 2013 begannt sie die Neuauflage mit dem Fünfer. Nach dem Fünfziger folgt die Aktualisierung der Hunderter und Zweihunderter. Neue 500-Euro-Scheine wird es nicht geben.

Über die Sicherheitsmerkmale können sich Bürger unter www.bundesbank.de informieren oder anhand von Broschüren zum Thema, die im Kriminalmuseum im Fürther Rathaus ausliegen.

JULIA HAMPEL UND CLAUDIA ZIOB