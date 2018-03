Der Problemlöser ist nicht immer gleich der Gärtner

Die Altenberger Bühne wuppt mit viel Komik "Des Wahnsinns nette Meute" - vor 1 Stunde

Wo die Normalität den Ton angibt, liefert der Wahnsinn die Begleitmusik. Eine makabre Farce über die tragische Verkennung offen zu Tage liegender Umstände lieferte die Altenberger Bühne mit ihrer jüngsten Produktion "Des Wahnsinns nette Meute" in der Altenberger Grundschule.

Fünf Verrückte, ein Gedanke: Lucrezia, Napoleon, Nero, Attila und Agatha (von links) beschließen, nicht tatenlos zuzusehen, wie ihr Zufluchtsort Schloss Putzstein in ein Casino verwandelt wird. © Foto: Markus Kohler



Megalomanie (Größenwahn) ist eine besonders angenehme Form der Realitätsverkennung und Selbststilisierung. Der Betroffene, im wahren Leben meist eine graue Maus, erblüht in seiner Fantasie zu einer historischen oder fiktiven Gestalt, bis das Wunschdenken komplett das Kommando übernimmt.

Der klassische Vorzeigepatient jeder Anstalt ist Napoleon. Auch Schloss Putzstein, momentan ein Sanatorium für Realitätsentrückte, beherbergt solch einen Kaiser der Franzosen. Außerdem den Kaiser Nero, den Hunnenkönig Attila sowie Lucrezia Borgia und Agatha Christie. Während die Herren der Historie eine gewisse Vorliebe für Pyromanie (Rom, Moskau und sämtliche Dörfer Osteuropas) auszeichnet, frönen die Damen ausgefalleneren Mordmethoden. Lucrezia Borgia war die berühmteste Giftmischerin der Renaissance, und Lady Agatha profitierte in ihren Romanen von ihrer gründlichen pharmazeutischen Ausbildung.

Während die Insassen also von Mord und Macht träumen, will Schlossherr Heinrich (Johannes Alles) seine Fantasien in die Tat umsetzen. Ex-Gattin Ägidie (Sonja Jüntschke-Schlee) und deren Systemoptimiererin Dörte Hippenstedt wollen das Sanatorium in ein profitableres Etablissement verwandeln. Da muss ein Problemlöser her. Schnell, diskret, zuverlässig. Und nachhaltig für die Ewigkeit. . .

Der ist denn auch bald gefunden. Der unter dem Deckmantel eines Gärtners auftretende Killer gerät allerdings an den falschen Auftraggeber, der einen echten Gärtner geordert hat. Der echte Gärtner wiederum wird für den Killer gehalten. Und so kommt es, wie es kommen muss. Das Publikum überblickt schnell die Zusammenhänge, die Doktoren und Polizisten blicken gar nichts, und die Irren machen sich ihren eigenen Reim auf die makabren Ereignisse.

Lustiger Napoleon

Wichtigste Requisiten dieser von Ingrid Meister frei nach einer Vorlage von Christine Steinwasser inszenierten Moritat sind natürlich die beiden Türen links und rechts der Bühne. Sie garantieren wie in jedem saftigen Boulevardstück das Entree für überraschende Auftritte, das Schlupfloch für Verdächtige und die Abladekippe für anfallende Leichen. Die meisten Lacher reißt Lars Petersen als sanguinischer Napoleon an sich, dem Björn Doering als nobler Nero Paroli bietet. Sehr bezaubernd auch Nadja Richter als Lucrezia, die leider viel zu früh aus dem makabren Geschehen abberufen wird.

Am Ende geht alles gut aus, die eigentliche Stifterin allen Unheils landet in der Zwangsjacke, und selbst der Killer darf fortan ganz legal die Messer wetzen — in einem neuen Leben als Koch. Viel Beifall in der vollbesetzten Schulaula.

REINHARD KALB