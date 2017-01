Der „Trödeltrupp“ filmt in Veitsbronn

RTL II-Doku-Soap verspricht Unterstützung beim Entrümpeln - 17.01.2017 13:00 Uhr

VEITSBRONN - Eine Familie aus dem Fürther Landkreis will ausmisten und erhofft sich tatkräftige Hilfe von RTL II: Der „Trödeltrupp“ des Senders rückt heute an. Bei einem Flohmarkt an diesem Freitag auf dem Gelände des ASV Veitsbronn will das Team die Schätze und den Plunder versilbern.

Der Trödeltrupp: Sükrü, Mauro und Otto (von links). Foto: RTL II



Als „Rettungskommando“ für Familien, deren Häuser aus allen Nähten platzen, beschreibt RTL II das Moderatoren-Trio der Dokusoap: Ebaywertgutachter Sükrü Pehlivan, Antiquitätenhändler Mauro Corradino und Haushaltsauflöser und Trödler Otto Schulte versprechen den Familien Unterstützung beim Entrümpeln und beim Verkaufen jener Dinge, die noch einen Wert haben. „Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller“ lautet der vollständige Name der Sendung.

Die Fälle sind unterschiedlich, oft aber haben Menschen die Kontrolle über ihre Wohnung verloren: Mal muss eine geerbte und verstopfte Wohnung aufgelöst werden, mal trennt sich ein Sammler von seiner Leidenschaft oder ein Antiquitätenhändler von seinem Laden, mal rufen Angehörige eines Messies das Team zur Hilfe. Über den Veitsbronner Fall will der Fernsehsender vorab auch auf Nachfrage keine Informationen herausgeben.

Erlös geht an die Familie

Am Freitag, 20. Januar, wird der Versuch gefilmt, die gefundenen Sachen zu Geld zu machen: bei einem Flohmarkt auf dem Gelände des ASV Veitsbronn an der Obermichelbacher Straße. Von 16 bis 18 Uhr läuft der öffentliche Verkauf. Der Erlös geht an die Familie. Das Produktionsteam hofft, dass viele Menschen teilnehmen, damit die Summe hoch ausfällt. Angeboten werden nach Angaben einer Sprecherin von RTL II „Porzellan, Holzfiguren, Dekoration und Trödel aller Art“.

