Öffentlicher Flohmarkt am Freitagabend auf dem Gelände des ASV Veitsbronn - aber nicht irgendein Flohmarkt: Derzeit laufen in dem Ort nämlich die Dreharbeiten für eine Folge der RTL2-Sendung "Der Trödeltrupp". Neben 300 Menschen, die in der Kälte lange warten mussten, waren natürlich auch die Profi-Händler der Sendung vor Ort, um - an einem einzelnen Stand - die Waren für einen guten Preis an die Käufer zu bringen. © Hans-Joachim Winckler