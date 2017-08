Der Wanderreporter durchstreift jetzt den Landkreis Fürth

Ab Montag führt die Route von Langenzenn nach Stein - vor 40 Minuten

FÜRTH - Der Wanderreporter ist im Landkreis Fürth angekommen: Hauke Höpcke hat am Sonntagnachmittag Puschendorf erreicht. Der Blick auf den Live-Blog lohnt sich für Leser aus Fürth und Umgebung nun natürlich besonders.

Gewandert wird bei jedem Wetter: Hauke Höpcke (links), Wanderreporter Nummer sieben, kommt am Sonntag in Langenzenn an – und übergibt am Montagmorgen den Wanderstab an Viola Bernlocher (rechts). © Foto: Horst Linke



Vier Etappen hat jeder Wanderreporter zu bewältigen, am fünften Tag muss – oder darf – er den Wanderstab an den nächsten Kollegen übergeben. Zusammen werden die zehn Wanderreporter, die aus ganz verschiedenen Redaktionen der Nürnberger Nachrichten und ihrer Lokalteile stammen, am Ende 400 Kilometer zurückgelegt haben – und ihre Eindrücke auf ihren Etappen in vielen Bildern, Videos und Notizen festgehalten haben, zum Nachlesen für Menschen aus dem ganzen Verbreitungsgebiet. Denn um sie geht es ja vor allem auf dieser Reise: Die Reporter wollen ins Gespräch kommen, Geschichten aufspüren, die es in jedem Winkel der Region zu erzählen gibt. Wer ihnen begegnet, sollte also keine Scheu haben: Ansprechen ist erwünscht!

Ab Sonntag können nun auch die Menschen in und um Fürth das Multimedia-Projekt aus der Nähe erleben: Hauke Höpcke aus der Neumarkter Lokalredaktion ist dann auf seiner letzten Etappe von Herzogenaurach über Puschendorf nach Langenzenn unterwegs. Am Montagmorgen löst ihn Online-Redakteurin Viola Bernlocher ab, ihr erstes Ziel: Burgfarrnbach – der einzige Berührungspunkt mit der Stadt Fürth. Weiter geht es für sie am 29. August nach Cadolzburg, am 30. nach Roßtal, am 31. nach Stein.

Danach geht es zwar raus aus dem Landkreis – mit Johannes Alles ist dann aber ein Lokalredakteur der Fürther Nachrichten unterwegs. Er macht sich auf nach Schwabach (1.9.) und Dechendorf (2.9.) nach Heilsbronn (3.9.) und Windsbach (4.9.), wo Georg Körfgen aus der Forchheimer Redaktion übernimmt. Ziel ist am 9. September der Ort, der auch der Startpunkt war: Muhr am See.

Was Hauke Höpcke und seine Vorgänger bisher erlebt haben, kann man auch nachlesen und anschauen auf der Facebook-Seite "NN-Wanderreporter".

czi