Der Weg zum Rettungshunde-Team

vor 41 Minuten

Das Ausbildungsprogramm für ein Rettungshunde-Team in der Freiwilligen Feuerwehr ist umfangreich und dauert etwa zwei Jahre. Der Hundeführer muss die Grundausbildung als Feuerwehrler absolvieren, in erster Hilfe an Mensch und Hund firm sein und mit Karte, Kompass und Funk umgehen können.

Im Gespann mit seinem Vierbeiner gilt es die Begleithunde-Ausbildung zu absolvieren. In einer ersten Rettungshundeprüfung geht es vorrangig um die Eignung. In der zweiten ist dann voller Einsatz beim Spürsinn in der Fläche und Geschicklichkeit selbst auf sperrigem Gelände gefragt. Unter anderem müssen sich die Hunde auch über eine Leiter wagen. Alle zwei Jahre muss die Rettungshundeprüfung 2 erneut abgelegt werden.

„Wir sind auf möglichst viele verschiedene Trainingsflächen angewiesen“, sagt Hundeführer Marc Hildebrandt. Im Notfall müssen sich die Tiere in unterschiedlichsten Situationen zurechtfinden können, umso dankbarer ist die Hunde-Einheit, wenn ihnen einmal ein anderes Gelände angeboten wird.

Wer einen Hund (nicht älter als etwa zwei Jahre) und Interesse am Rettungshundewesen der Feuerwehr Zirndorf hat, kann sich über die Homepage http://www.feuerwehr-zirndorf.de informieren und direkt an Ute Mandl, E-Mail: rettungshunde@feuerwehr-zirndorf.de wenden. Auch Menschen, die eine Liebe zu Hunden mitbringen, jedoch selbst keinen halten können, sind als Helfer willkommen.