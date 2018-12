Der wundersame Ausbruch der fränkischen Tanzlust

Flott: Die Band Katlanovski Express machte dem Publikum in der Kofferfabrik Beine — Ehemalige Klezmer-Formation - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Nürnberger Balkan-Musiker bitten zum Tanz: Der Katlanovski Express brauste durch den Konzertsaal der Kofferfabrik.

Können trifft auf Spielfreude, wenn der Katlanovski Express in Fahrt kommt. Foto: pr



Die Kofferfabrik ist und bleibt eine Wundertüte. Entweder ist der Clubraum so voll mit Besuchern, dass man sich kaum bewegen kann – oder es sitzen nur eine Handvoll Leute herum. Warum das so ist, niemand vermag es zu sagen. Beim Auftritt des Katlanovski Express war es dann jedenfalls wieder so, dass nur ein gutes Dutzend Menschen im Raum waren – von denen dann auch noch fast die Hälfte auf die Bühne stieg.

Doch – und das ist das Tolle an der Wundertüte – der Stimmung tat es keinen Abbruch. Bereits das erste Einstimmen der Musiker wurde mit wildem Applaus begrüßt: Ein zartes Klezmer-Intro, das bald in einen bunten Balkan-Rhythmus explodierte. Das spiegelt auch die Entwicklung der Band selbst wider. Ursprünglich spielten Gitarrist Michael Kleemann, Margaretha Schiller-Kleemann an der Tuba und Saxofonistin Barbara Keil in der Klezmer-Band Sirba, bis ihnen das etwas zu langweilig wurde und sie auf die schnelleren Balkan-Klänge umstiegen.

Verstärkt wurden sie nun durch Klarinettist Joachim Pohl und Geigerin Timea Teleki, die ebenfalls Erfahrungen im Klezmer- und Folk-Bereich mitbringen sowie eine Lust auf wilde Töne. Denn der "Express" geht zwar von echten Volksstücken aus, interpretiert sie aber auf eigene, kreative Weise.

"Jazzfans und Tänzer werden es mögen, weil es so unterschiedliche Rhythmen hat", sagt Kleemann über ein typisches Werk aus dem Repertoire des Katlanovski Express. "Für alle anderen ist es vermutlich nur Gedudel!" Gedudel ist es beileibe nicht, auch wenn es ab und an quietscht. Stattdessen gehen die fünf mit großem Können und noch größerer Spielfreude an die Sache heran, so dass es einfach Spaß macht, zuzuhören – auch wenn man als Westeuropäer natürlich keinen Pieps der Texte versteht.

Dafür fangen dann auch bald schon die ersten, angeblich so schwerfälligen Franken tatsächlich das Tanzen an. Plötzlich strömen immer mehr Menschen in den Saal. Und am Ende ist der Laden richtig gut gefüllt. Die Wunder in der Kofferfabrik nehmen eben einfach kein Ende — und das kurz vorm Fest!

Peter Romir