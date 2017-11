Diakonie forciert Ausbildung von Kita-Kräften

FÜRTH - Nach langen Standortsuchen im Vorfeld nimmt die Diakonie Neuendettelsau in der Fürther Südstadt jetzt zwei Großprojekte in Angriff. An der Fronmüllerstraße wurde am Montag der Grundstein für den Neubau der Fachakademie für Sozialpädagogik gelegt, nächste Woche sollen die Vorarbeiten für den Erweiterungsbau der Wilhelm Löhe Hochschule am Rand des Südstadtparks anlaufen.

So soll die neue Ausbildungsstätte neben der Hans-Böckler-Schule einmal aussehen. Der Fürther Baukunstbeirat hat dem Entwurf ohne eine einzige kritische Anmerkung zugestimmt, was durchaus eine Seltenheit ist. © Visualisierung: Diakonie Neuendettelsau



Seit September 2012 bildet die Diakonie in gemieteten Räumen der Berufsschule in der Fichtenstraße dringend benötigte Erzieherinnen für Kindertagesstätten aus. Vergangenes Jahr wurde die Schule staatlich anerkannt. Von Anfang an war aber klar, dass das Provisorium nur von kurzer Dauer sein kann, weil die Berufsschule die Räume selbst benötigt und die Akademie hier nicht wachsen kann. Mangels Platz musste vielen Bewerbern schon eine Absage erteilt werden.

Doch die Stadt half bei der Suche nach einem Baugelände. Fündig wurde man neben dem Jugendzentrum Alpha 1 und dem Sportplatz der Hans-Böckler-Realschule. Hier kann die Diakonie nun einem Neubau mit rund 1600 Quadratmetern Nutzfläche errichten. Er bietet Platz für zehn Klassen mit 200 bis 250 Schülern. Für den Unterricht stehen sieben Klassenzimmer und vier Gruppenräume zur Verfügung. Dazu kommen ein musikalisch-gestalterischer Bereich, eine Bibliothek, die Pausenhalle sowie Räume für Lehrer, Verwaltung, Hausmeister, Reinigungspersonal und eine Teeküche. Die Stadt Fürth stellt das Grundstück in Erbpacht zur Verfügung. Der Neubau schlägt mit etwa 7,8 Millionen Euro zu Buche. Die Regierung von Mittelfranken hat eine Förderung von rund 3,2 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Zur Grundsteinlegung waren Diakonierektor Mathias Hartmann und Pfarrer Matthias Weigart als Vorstand des Bildungsbereichs, Fürths Dekan Jörg Sichelstiel, OB Thomas Jung, Bürgermeister Markus Braun, der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Uwe Kekeritz, Gabriele Metzger von der Regierung von Mittelfranken, Bezirkstagspräsident Richard Bartsch und Konrektorin Manuela Donhauser von der Hans-Böckler -Realschule gekommen. In den Grundstein wurde ein Metallbehälter mit Dokumenten der Gegenwart eingemauert.

Wie die Kanzlerin der Wilhelm Löhe Hochschule, Sabine König, auf Anfrage der Fürther Nachrichten mitteilte, sollen nicht weit vom Akademiebauplatz entfernt nächste Woche schon die Vorbereitungen zum Erdaushub für den Hochschul-Erweiterungsbau anlaufen.

