Diät-Rebell Patrick Heizmann in der Comödie Fürth

Fitnesstrainer will mit Abnehm-Mythen und populären Irrtümern aufräumen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Diäten? Quatsch mit Soße! Mit seiner aktuellen Show "Essen erlaubt!" ist Patrick Heizmann im Auftrag der Selbsterkenntnis unterwegs, um mit Abnehm-Mythen und populären Irrtümern aufzuräumen.

"Es gibt Menschen, die merken gar nicht, dass sie mit 60 tot sind und erst mit 80 beerdigt werden": Bestseller-Autor ("Schlank an einem Tag") Patrick Heizmann plädiert für ein genussvolles Leben. © DAK/Medienagentur Hamburg



Gesundheit, Essen und Bewegung sind die Themen des 42-jährigen Fitnesstrainers und Entertainers aus dem Schwarzwald, der sein humorvoll verpacktes Fachwissen auf zahlreichen Bühnen, in bislang einem Dutzend Bücher und als Kolumnist unter anderem bei <em>SportsLife</em> und <em>Hörzu</em> weitergibt. Im Januar dieses Jahres startete zudem sein Online-Coaching "Leichter als du denkst". Nächste Woche gastiert Heizmann in der Comödie. Im Vorfeld seiner Tour sprachen die <em>Fürthrt Nachrichten</em> mit ihm über Schlank-Uhren, Schäufele und freie Radikale.

Was können Sie anfangen mit dem Etikett "Deutschlands Diät-Rebell"?

Heizmann: (lacht) Das habt ja ihr Medien mir angehängt. Man nennt mich so, weil ich die klassischen Diäten nicht leiden kann. Auf lange Sicht funktionieren sie aus psychologischen und physiologischen Gründen nicht.

Ah ja.

Heizmann: Mit den Energiesparprogrammen unseres Körpers werden wir auf Dauer einfach nicht glücklich. Menschen, die weniger essen, frieren, und wer friert, dessen Muskulatur geht flöten. Und das heißt: Sobald eine Diät zu Ende ist, kommen all die weggeschickten Energiekumpels zurück. Nächste Frage: Wie lange möchte man sich denn an eine Diät halten? Jahrelang? Ein paar Wochen lang können wir das mit viel Disziplin durchhalten. Aber dabei vergessen wir, dass unsere Essgewohnheiten immer emotional geleitet sind. Mein Kopf sagt "Mein Apfel!", mein Bauch sagt "Meine Toffifees, denn da sind ja auch Kerne drin".

Und was sagt Patrick Heizmann?

Heizmann: Ich plädiere für einen perfekten Tag pro Woche. An diesem Tag gelten bestimmte Regeln, die auch praxistauglich sind.

Wie bitte, an einem Tag soll ich ernährungstechnisch alles richtig machen? Und an den anderen sechs?

Heizmann: Sie werden merken, dass Sie die Handlungen, die Ihnen an diesem Tag gefallen haben, unterbewusst bald auch auf die anderen Tage ausweiten werden.

Von Ihnen stammt auch die Schlank-Uhr-Methode, die zeigen soll, wie wichtig es ist, das Richtige zur richtigen Zeit zu essen. Wann ist denn die richtige Zeit fürs Schäufele? Sonntagmittag ist nicht übel, oder?

Heizmann: Am besten wäre in der Tat mittags. Viel wichtiger ist: Wenn wir mal so ein richtiges Kalorien-Inferno feiern, dann sollten wir einfach bewusst schauen, was wir davor oder danach zu uns nehmen. Muss es danach noch ein Genussgericht sein?

Vor und nach Ihrem Auftritt in der Comödie wird den Fürthern Ihre Schlank-Uhr allerdings völlig egal sein. Eine Etage unter der Bühne geht’s fränkisch-deftig zur Sache. Frustrierend für Sie, oder?

Heizmann: Gar nicht. Essen muss genussvoll bleiben. Man darf sich nicht zu hart am Riemen reißen, das ist völliger Quatsch. Deshalb sollte man mit dem perfekten Tag beginnen und Erfahrungen machen. Sie sehen, ich lege die Latte bewusst niedrig, damit jeder sie überspringen kann.

Die Höhe des Bücherberges voller Ernährungsratgeber und Diätbücher hat Himalaya-Format. Was treibt Sie eigentlich an, zu sagen: Achtung, und jetzt kommt auch noch meins?

Heizmann: Ich habe zwölf Bücher geschrieben, weil ich völlig anders an das Thema herangehe. Ich verpacke meine wissenschaftlichen Fakten in eine metaphorische Sprache. Unser Körper ist zum Beispiel eine Stadt, in der Sie Regierungschef sind über 70 Billionen Einwohner, die Zellen. Und die Muskeln sind unsere Industriefläche. Solche Bilder sagen etwas aus - wobei ich nicht "Bilder" sage, sondern "Emotionen". Das alles verpacke ich mit Humor. Und Humor schmeckt immer am besten.

Was führte zu der Idee, den Stoff Ihrer Vorträge und Bücher zu einem Bühnenprogramm zu machen?

Heizmann: Da wollte viel raus. Ich glaube auch, dass es ein Thema ist, das viele Menschen interessiert. Und ich gehe entspannt mit diesem Thema um, das ist ganz wichtig.

Was Sie da tun, ist das mehr Infotainment oder mehr Comedy?

Heizmann: Es ist eine sehr bunte Mischung, ich würde sagen: Infotainment mit Comedy-Elementen. Ich erzähle auch viel aus meinem Privatleben. Da gibt es zum Beispiel die Ernährungsextremistin Andrea, die ich immer "meine freie Radikale" nenne.

Ob mit Humor oder ohne, Entspanntheit hin oder her: Gibt es eine Kundschaft, an der selbst Sie verzweifeln?

Heizmann: Toi, toi, toi, bisher nein. Nicht mal Kinder, und die sind das allerhärteste Feld.

Auf welchen Ernährungsratgeber würden Sie hören, wenn es Ihre Bücher nicht gäbe?

Heizmann: Wenn ich mich auf meinem Bürostuhl um 180 Grad drehe, dann sehe ich auf rund 400 Bücher über Gesundheit, Fitness, Motivation. Ich habe früh angefangen, mich für das Thema zu begeistern, auch wenn ich glaube, dass mein Vater gehofft hatte, ich würde einmal seinen Schreinerbetrieb übernehmen. Wissen Sie, wir alle hatten und haben pures Glück, in einem so reichen Land geboren worden zu sein. Ich möchte dieses Leben maximal auskosten und die letzten 30, 40 Jahre so genussvoll wie möglich erleben. Es gibt Menschen, die merken gar nicht, dass sie mit 60 tot sind und erst mit 80 beerdigt werden. Dafür will ich ein Bewusstsein schaffen: Genießt dieses Leben! Und natürlich werde ich deshalb auch weiterhin meinen geliebten Burger mit Süßkartoffeln essen.

Was heißt Sündigen für Sie?

Heizmann: Es gibt keine Sünde. "Sündigen", das ist mir viel zu religiös. Genussvoll schlemmen mit sinnvollem Ausgleich, das ist es.

Was essen Sie, wenn Sie unterwegs sind? Jeder Vielreisende weiß doch, wie schwierig es ist, sich bewusst und gut zu ernähren. Hier ein Meeting, dort eine Tagung, dort der Flughafenfraß. . .

Heizmann: Ich habe sicherlich den Vorteil, den Veranstaltern vorab durchzugeben, was ich gern hätte. Wildlachs, viele hartgekochte Eier, etwas Obst, Cracker, das ist mein Standardrepertoire. Unterwegs ist es hin und wieder schlimm, klar. An Bahnhöfen kriegen Sie hierzulande Füllstoffe, keine Lebensmittel. Deshalb gehe ich nie aus dem Haus, ohne etwas mitzunehmen. Der Punkt ist jedoch: Man kann auch mal schlechte Sachen essen, aber es geht immer um die Summe, ums große Ganze. Also: Brauche ich bei Tagungen wirklich Süßkram? Oder reicht nicht ein Milchkaffee ohne Zucker?

Schlussfrage: Wir plaudern gerade zur Mittagszeit, was gibt’s denn gleich bei Ihnen zu essen?

Heizmann: Nachher gibt es ganz strebermäßig einen Salat mit weißen Bohnen, Schafskäse und Senfsauce. Und danach einen schönen Milchkaffee.

"Essen erlaubt!": 10. (19.30 Uhr) und 11. (15 Uhr) Juni, Comödie (Comödien-Platz 1).

Interview: MATTHIAS BOLL