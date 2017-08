Die Antwort weiß ganz allein das Publikum

FÜRTH - Wettstreit der Barden: Der erste Open-Air-Liedermacher-Slam in der Kofferfabrik begeisterte am Donnerstagabend das Publikum.

So sehen Siegersänger aus: Tim Köhler aus Breitengüßbach brachte die Fürther mit seinen wuchtig-nachdenklichen Songs im Stil Konstantin Weckers hinter sich. Moderator Michael Jakob blieb derweil seinem Markenzeichen treu: Outfits mit Mut zur Farbe. Foto: Foto: Romir



Poetry Slams, bei denen junge Dichter um die Wette ihre Werke vortragen, sind inzwischen schon überall in der Region etabliert. Doch dass es in Fürth auch einen vergleichbaren Wettbewerb für Liedermacher gibt, weiß bislang nur ein kleiner Fankreis. Und das, obwohl es diese Veranstaltung seit neun Jahren gibt.

Doch bisher war sie immer in den Innenräumen der Kofferfabrik versteckt – und nun wagte sie sich dank einer Erlaubnis des Ordnungsamtes erstmals in den Innenhof. Bei bestem Spätsommerwetter inklusive fallender Blätter drängten sich mehrere Hundert Zuhörer zum ersten Open-Air-Liedermacher-Slam.

Sechs deutsche Liedermacher traten bei dem Wettstreit an, in drei Runden stellten sie sich der Gunst des Publikums. Erlaubt ist jede Art von Musik und Instrumentierung, aber die Songs müssen selbst geschrieben sein und die Vortragenden maximal zu zweit. Über den Sieg entscheiden die Zuhörer per Applaus. Dieser Slam war übrigens durchaus "international", denn Songpoet Elto reiste extra aus Salzburg an. Er schied aber mit seinem auf Englisch gesungenem Lied ebenso in der ersten Runde aus wie Benni Graf aus Nürnberg.

Ins Halbfinale schafften es die Erlanger Chansonsängerin Johanna Moll, die zur Akkordeon-Begleitung klug-romantische Texte vortrug, und "Null" aus Regensburg, der sich auf düster-melancholische Lyrik spezialisiert und das Publikum gleich vorwarnt: "Wer danach traurig ist, wird von mir in den Arm genommen."

Bis ins Finale kämpften sich schließlich zwei Musiker, wie sie unterschiedlicher kaum sein konnten. Einerseits der "Sprachpsychologe" Bastian Mayerhöfer – eine Art österreichische Version von Gymmick — mit Mitmach-Aktionen und Gag-Texten über sterbende Tiere und Beziehungsunfähigkeit, die er zur Gitarre vortrug. Andererseits Tim Köhler aus Breitengüßbach bei Bamberg. Mit nach Hochprozentigem klingender Stimme trägt er Texte vor, die die Wucht des jungen Konstantin Wecker mit einer tiefen Nachdenklichkeit verbinden. Köhler war denn auch sichtlich überrascht, als er sich mit seinen Werken gegen die Stimmungskanone Mayerhöfer durchsetzen konnte.

Das Publikumsvotum am Schluss war einstimmig, Köhler erhielt aus den Händen von Moderator Michael Jakob den großen Preis: eine Flasche Wein, die er sich traditionell mit den anderen Musikern teilen wird. Denn Dabeisein ist bei diesem Wettbewerb alles.

Und da die Open-Air-Version des Slams so ein überraschender Erfolg war, wird auch der nächste reguläre Poetry Slam (ohne Gesang!) am 10. September ebenfalls im Hof der Kofferfabrik stattfinden – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

