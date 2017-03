Die bessere Hälfte macht jetzt Comedy in der Comödie Fürth

FÜRTH - Nicole Jäger hat sich halbiert. Nachdem die Hamburgerin ihren Körper um sagenhafte 180 Kilogramm erleichtert und zwei Bücher geschrieben hat, tourt sie mit ihrem Kabarett-Programm "Ich darf das, ich bin selber fett" durch die Republik. In der Comödie hielt sie ihren Monolog zwischen Trotz und Trost vor vollem Haus.

Von 340 Kilo runter auf 160: Autorin und Kabarettistin Nicole Jäger. © Foto: PR



Es wäre so leicht. Ein tapferer Griff in die Wortwitz-Kiste und schon könnte man vom pfundigen Vortrag berichten und dem schweren Geschütz, dass Nicole Jäger auffährt. So was tut natürlich niemand. Außer der Frau auf der Bühne. Die nimmt die Pointen mit, wie sie kommen, und lässt es vom Start weg krachen. Wo es in den nächsten 90 Minuten lang gehen wird, gibt die Geschichte vom Tontechniker vor, der darum gebeten haben soll, dass sie sich seitlich vom Mikrofonständer postiert: "Damit das Ding nicht die Sicht auf mich versperrt."

Nicole Jäger lässt keine Zweifel aufkommen, dass Humor ihre Waffe ist. Sie verteidigt sich scharf gegen viel zu gutgemeinte Ratschläge und plumpe Schuldzuweisungen. Bleibt ihr überhaupt etwas anderes übrig? Schließlich leben wir in der Ära der absoluten Körperlichkeit, in der die Waage zum Menetekel geworden ist, das schrille Warnsignale aussendet, sobald wir es uns zu gut gehen lassen. Der Body-Mass-Index fällt das Urteil, und der Schuldspruch ist gnadenlos.

Selbstverständlich kennt die 160Kilo-Frau jede Anzüglichkeit, jeden Kommentar, jede Art von abschätzigen Blicken. Menschen, sagt sie, werden anhand des Körperumfangs klassifiziert. Die Überheblichkeit der Normalgewichtigen gibt es als Gratiszugabe obenauf. Wie sie in ihrem schwarzen Wickelkleid da oben auf der Bühne steht, ab und an den Stoff glatt streicht, der sich gar nicht bewegt hat, vermittelt sie das Bild einer Kämpferin. Ihre Mission ist deutlich: Hier soll ein Tabu gebrochen werden. "Über Dicke reden alle, aber keiner redet mit den Dicken."

Selbstbewusst wirkt sie, wenn sie ihre Thesen postuliert. Doch schonungslos offenbart die 34-Jährige auch ihre Verletzlichkeit, macht kein Hehl aus Unsicherheit und Ängsten. Ihr Publikum, es sind überwiegend Frauen, ist nach wenigen Minuten mit ihr auf einer Wellenlänge. Man versteht sich, weiß ebenso gut um Sehnsüchte, Ziele und Rückschläge.

Die Hamburgerin ("Für mich fängt nach Bremen direkt Bayern an") arbeitet inzwischen auch als Ernährungsberaterin; doch wer sich von diesem Abend Rat und Tipps versprochen hatte, wurde enttäuscht. Allerdings teilte Jäger kräftig in Richtung Diäten aus ("Es gibt in Deutschland 220 anerkannte, ich hab’ 221 ausprobiert, keine hat geholfen"). Kalorienzählen, kiloweise Ananas oder irgendwelche aufgeschäumten Pulver, so viel macht sie deutlich, versagen in einem entscheidenden Punkt: "Die Einstellung muss sich ändern: Man darf essen und man darf Verantwortung für sein Leben übernehmen." Denn das Ziel ist klar gesteckt: "Es geht um mehr Lebensqualität."

Enthusiastischer Beifall ist die Antwort. Ob die Begeisterung dem couragierten Vorbild gilt oder der Kabarettistin, lässt sich erahnen. Während sie kurz vor dem Abschied zu einer Art von Poetry Slam ausholt, der wie eine Predigt anmutet, rührt sich nichts mehr im Saal. Nicole Jäger spricht in die atemlose Stille von Toleranz und Akzeptanz, macht Mut und wird ein bisschen elegisch. Die Resonanz ihrer Zuhörer ist eindeutig: Die darf das.

SABINE REMPE