Die Derby-Rivalität hat ihre Unschuld verloren

Aus Frotzeleien zwischen Fürthern und Nürnbergern wurden Hassbotschaften

FÜRTH - Am Sonntag treten im Derby nicht nur zwei Vereine gegeneinander an. Es ist auch ein Wettkampf zwischen zwei Städten, deren Bewohner Abneigung verbindet. Leider hat diese Rivalität ihr Augenzwinkern eingebüßt.

„Desweng bin iech gern a Fädder . . . und desweng bin iech schdolz aff mei schdadd“, stand im Derby 2012 vor den Fans der Nordtribüne im Ronhof. © Foto: Zink



Ein Graffiti mit einer Todesdrohung an Fürth-Fans, brutale Attacken auf Menschen, die einen Schal und einen Pullover mit dem Kleeblatt-Symbol tragen, sich prügelnde Hooligans beim A-Jugend-Derby – SpVgg-Trainer Janos Radoki versteht die Welt nicht mehr. "Früher wurden die Derbys auf dem Platz ausgetragen", erinnert er sich.

Er hat sie noch im Trikot erlebt, die guten alten Zeiten. "Es war ja früher auch mal lustig. Wir haben uns auf dem Platz bearbeitet und einen Spruch gedrückt." Die besondere Konstellation in Radokis Umfeld war, dass sein Mitspieler Jochen Weigl, der 1998 vom Ronhof an den Valznerweiher wechselte, sein Trauzeuge ist.

"Das Gefrotzel gab es damals das ganze Jahr. Nur auf dem Platz konnte ich ihn halt nicht leiden." Davor und danach aber verband die beiden eine Freundschaft, die bis heute währt.

Heutzutage ist so etwas schwer zu vermitteln. In Zeiten, in denen der Oberbürgermeister dieser Stadt sich "wirklich Sorgen macht wegen dieser zwei Aufmärsche". Als er eigentlich nur das Ergebnis tippen sollte, sagte er dieser Zeitung: "Hoffentlich bleibt es friedlich." Und als das Video zum Faschingsgag von Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel auf Facebook erschien, der als Kleeblatt-Fan eine Club-Jacke anzog, sah sich die FN-Redaktion genötigt, eine Handvoll Hasskommentare zu entfernen.

Da ist man als Redakteur fast schon froh, wenn einen in diesen Tagen eine höfliche E-Mail erreicht, in denen ein Kleeblatt-Fan moniert, man habe in der Online-Umfrage viel mehr Club- als Fürth-Fans befragt. In einem Telefonat ließ sich der Unmut dämpfen, es war keine böse Absicht.

Oder wenn Wolf Nanke, der 73-jährige Fanbeauftragte der SpVgg, davon berichtet, dass er "jedes Mal innerlich schmunzeln muss, wenn der Club verliert. Ich mag den Club halt einfach nicht". Dann ist das schön erklärt, warum ein Derbysieg so wichtig ist.

Was aber, wenn Worte nicht mehr wirken? Horst Müller, Wirtschaftsreferent dieser Stadt und Aufsichtsratsmitglied der Spielvereinigung, kehrte einmal – weit vor den Toren Fürths – in eine Wirtschaft ein. Da er einen Kleeblatt-Schal trug, begann am Nachbartisch jemand zu stänkern. Es fiel der Satz: "Ich hasse Fürth." Müller berichtet: "Als ich von ihm wissen wollte, warum, kam keine Antwort." Dieser Clubfan war zwar nicht gewalttätig, ließ ihn aber irritiert zurück: "In meiner Vorstellungswelt gibt es keinen Hass."

Botschaft auf der Mütze

Was aber will jemand ausdrücken, der die in der Nürnberger Fanszene populäre schwarze Mütze mit dem Aufdruck "Anti FÜ" trägt? Müller rätselt: "Ich verstehe den Aufdruck nicht. Ich kann doch nicht mein Selbstverständnis daraus schöpfen, dass ich gegen etwas bin."

Diese zur Schau gestellte Abneigung hat längst deutschlandweit Beachtung gefunden. Ein Sportredakteur der Rheinischen Post, der zur Partie im Ronhof gegen Fortuna Düsseldorf angereist war, sollte seinem Fürther Kollegen erklären, wie das denn zwischen Köln und Düsseldorf sei. "Ach, das ist nicht so schlimm wie bei euch", antwortete er.

Ironischerweise sehen die Spieler, die ja die Protagonisten eines Derbys sind, so ein Nachbarschaftsduell am wenigsten verbissen. Einer, der es wissen muss, ist Frank Kramer. Der Trainer der deutschen A-Jugend-Nationalmannschaft, der nach wie vor in Tuchenbach lebt, hat sowohl für die zweite Mannschaft des Clubs als auch von Fürth gespielt. Später war er Cheftrainer bei der SpVgg. Er sagt: "Das Umfeld macht mehr draus als die Spieler innerhalb der Mannschaften."

Freundschaften unter den Spielern

Die Nürnberger kennen die Fürther Spieler – und umgekehrt. "Da entstanden auch Freundschaften", weiß der 44-Jährige. Lediglich vor und nach dem Derby sagte man zueinander: "Ihr bleibt jetzt mal zwei Wochen drüben. Aber das war nur Flachs, zwischen den Spielern gibt es keine Feindschaften. Da ist sportlicher Respekt füreinander." Natürlich tragen auch die kurzen Laufzeiten der Verträge dazu bei, dass wenig traditionelle Rivalität entstehen kann.

Der Fußball, findet Kramer, imitiere da aber nur die moderne Gesellschaft. "Wer ist denn heute noch 25 Jahre in einem Betrieb? Die Fans halten ihren Vereinen im Gegensatz dazu über Jahrzehnte die Treue. Daher muss man ihnen zugestehen, dass sie ihre sportliche Rivalität ausleben. Solange alles friedlich bleibt, macht diese Emotionalität den Sport aus."

Ist es Neid?

Unabhängig davon, welche bedenklichen Auswüchse das Ausleben der Emotionen angenommen hat – Müller ist davon überzeugt, dass die Antipathie zwischen Nürnberg und Fürth nie aufhören werde. Schon allein deshalb, weil niemand mehr wirklich begründen kann, woher sie eigentlich kommt und was sie befeuert. Ist es Neid?

Nanke erzählt, dass der große Club einst Geld des Freistaats fürs Stadion bekommen habe, während die kleine Spielvereinigung "immer mitleidig belächelt wurde". CSU-Politiker Müller indes berichtet von einer jahrzehntelangen Zerstrittenheit fast aller fränkischen Städte untereinander, wenn es in München ums Geldverteilen ging. Erst der Zusammenschluss in der Metropolregion habe eine Besserung gebracht.

Die Frage nach dem Sittenverfall rund ums Frankenderby aber bleibt. Dass die Kleeblattstadt auch am Sonntag von Hundertschaften an Polizisten abgesperrt wird, findet Müller "gespenstisch". Es fehlt das gesunde Maß.

Martin Schano