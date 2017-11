Die Erleuchtung kam im Finsteren

FÜRTH - Wie ist Indien? Bunt und schillernd, arm und mühselig, chaotisch oder diszipliniert, weltabgewandt oder auf Eroberungszug durch die Weltmärkte begriffen? Antwort: alles das. Eindrücke von der Widersprüchlichkeit des Subkontinents liefern an diesem Samstag "The Real Faces of India", Fotografien der Koreanerin Young Joo Kwon im Atelier in der Alten Kirche in der westlichen Innenstadt.

Weltreisende mit Kamera: Young Joo Kwon änderte nach einem Stromausfall im Büro ihr Leben. © Foto: Thomas Scherer



Ein Traktor tuckert durch eine Straße mitten im Stadtverkehr. Seine Ladung: 14 Männer, die sich irgendwie an dem Gefährt festklammern. Zumindest 14 Männer und ihre Turbane kann der Betrachter zählen, was nicht heißt, dass sich die Zahl damit erschöpft. So gesehen, ein dichteres Gedränge als bei uns in der U-Bahn. Doch ist von Muffeligkeit oder mühsam beherrschter Aggression nichts zu spüren. Trotz der nicht ganz ungefährlichen Überladenheit sind sich die Passagiere gewiss, heil zum Ziel zu gelangen.

Innere Würde

Ein Kleinkind weint, seine Mutter nimmt es locker in den Arm und lächelt, genauso wie der Vater daneben. Kein Stress, keine übertriebene Fürsorge, auch keine Peinlichkeit angesichts der Beobachtung durch eine Fotografin — das wird schon wieder.

Junge Frauen, in Saris von glühenden Farben gekleidet, wie orientalische Märchenprinzessinnen. Und daneben alte Frauen mit müden, abgearbeiteten Gesichtern, die von einem ganzen Leben erzählen. Auch sie in farbenprächtigen Kleidern gehüllt wie Matriarchinnen. Sie strahlen eine Würde aus, die von innen kommt. Aus einem Zentrum, das ganz tief im Menschen ruht und gleichzeitig nicht von dieser Welt zu sein scheint.

Die Südkoreanerin Young Joo Kwon hat diese Motive nicht auf dem Land gefunden, sondern mitten im Großstadtgewühl. Dort, wo Arm und Reich, Jung und Alt, Schön und Hässlich direkt nebeneinander leben. Der Europäer, an Ordnung gewohnt, würde vom Zusammenprall der Gegensätze sprechen, der Asiate hingegen vom harmonischen Miteinander.

Vielleicht braucht man eine gewisse abgeklärte Sicht auf die Welt, um solche Bilder einzufangen. Young Joo Kwong (35) hatte lange Büroarbeit für einen Konzern geleistet, bis sie eines Tages zur Erleuchtung kam. Bloß fand diese Erleuchtung in absoluter Finsternis statt. Eines Nachts saß sie noch im Büro, als das Licht ausging und sie in Stockdunkelheit saß. Es war Mitternacht, der Hausmeister hatte den Strom abgestellt. "Erst da ging mir die Frage auf: Was mache ich denn um Mitternacht noch im Büro", erzählt die Fotografin.

In einem Land, in dem Familie und Beruf den obersten Stellenwert bekleiden, musste die Antwort radikal ausfallen. Young Joo Kwon verließ ihre Stellung und ihre Heimat und reist seitdem kreuz und quer durch die Welt. Mit Yoga-Stunden hält sie sich über Wasser, mit spirituellem Training und grenzenloser Neugier führt sie ein erfülltes Leben.

Die Ausstellung in der Alten Kirche ist leider nur für eine Nacht zu sehen, nämlich im Rahmen eines "Spirit of India"-Abends. Dann gibt es nicht nur indisches Essen und Chai-Tee, sondern obendrein Sitarklänge von Christian Kathrein und authentische Tänze von Anke Rickertsen. Die ständig präsenten Gemälde der Atelierchefin Anette du Mont sorgen obendrein für spirituelles Flair und kosmisches Bewusstsein. Die Fotos können Besucher übrigens kaufen.

"The Real Faces of India": Atelier in der Alten Kirche (Blumenstraße 33), Samstag, 19-1 Uhr. Eintritt frei.

