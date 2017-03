Die Familie Henks ist ein bisschen anders

OBERASBACH/ALTENBERG - Eine schaurig schöne Krimikomödie bringt die Altenberger Bühne auf die Bretter.

Dürfen wir vorstellen: Familie Henks © Foto: Kohler



„Zum Henker mit den Henks“ rückt eine Familie in den Fokus, für die das Wort skurril noch untertrieben ist: Die Henks haben sich über Jahrhunderte darauf spezialisiert, gegen Bezahlung Mitmenschen aus dem Leben zu befördern. Ein Mordsspaß zwischen Rätseln, Gruseln und Lachen. Die Truppe unter der Regie von Ingrid Meister tritt von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. März, um 20 Uhr in der Aula der Altenberger Grundschule auf (Kirchenweg 47). Vorab zu reservieren, ist empfehlenswert: am 7., 8. und 9. März jeweils von 17 bis 20 Uhr unter Tel. (09 11) 69 13 81. Näheres unter www.altenbergerbuehne.de.