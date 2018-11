Der Fahrer eines Mercedes SLK hatte am Freitagabend Glück im Unglück. Bei dem Unfall Höhe Seukendorf erlitt er nur eine Beinverletzung, während sein Auto deutlich schlimmere Blessuren davontrug.

Nachdem ein Feuer in einem Kellerabteil in der Simonstraße in Fürth ausgebrochen war, explodierten dort gelagerte Gasflaschen und Spraydosen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell wieder unter Kontrolle bringen.