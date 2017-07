Die Gesichter der Ferne

Eine Fotoausstellung von Peter Rex in der Sparkasse Fürth - vor 42 Minuten

FÜRTH - Die Urlaubszeit naht und Peter Rex stellt Fotografien aus, die richtig Lust auf die weite Welt machen. Wie gemalt oder perfekt in Szene gesetzt wirken seine Aufnahmen aus Indien, Äthiopien und Marokko.

Von Marokko über Äthiopien nach Indien — Peter Rex hat auf seinen Reisen faszinierende Eindrücke gesammelt. © Foto: Hubert Bösl



Von Marokko über Äthiopien nach Indien — Peter Rex hat auf seinen Reisen faszinierende Eindrücke gesammelt. Foto: Foto: Hubert Bösl



Da ist die indische Frau in dem rosaroten Schleier, die an einer blauen Wand vorbeigeht. Farben und Licht tanzen miteinander, bilden ein faszinierendes Ensemble. Drei andere Inderinnen sitzen bunt gekleidet vor einem tiefblauen Haus mit blumenförmig ausgeschnittenen Eingängen, die sich schwarz abheben. In Marokko steigt eine schwarz verhüllte Gestalt, die man nur von hinten sieht, eine blaue Treppe zwischen blauen Häusern hinauf. Männer ziehen an einem neblig braunen Strand Boote aus dem grauen Wasser, was eine eigenartige Anordnung ergibt. Die Menschen auf diesen Bildern führen ein hartes, einfaches Leben, doch sie kommen durch. Rex zeigt sie zwar farbenprächtig, doch stets realistisch in ihrer alltäglichen Umgebung.

So entsteht Verständnis, ganz anders als in den Fotografien, die Missionare, Ethnologen und Händler im Indien des 19. Jahrhunderts machen ließen. Damals inszenierten die Europäer den Subkontinent, sie führten das Fremde, Andersartige vor, um die eigene Überlegenheit als Kolonialherren zu demonstrieren. Die Porträtierten wurden vermessen, katalogisiert, ganz dem Bild angepasst, das die Europäer von ihnen wünschten. Auf den alten Aufnahmen wirken die Körper durch die langen Belichtungszeiten erstarrt, die Mimik ist eingefroren. Heute lässt Rex die Menschen für sich selbst sprechen, hat ihre Würde in dynamischen, beweglichen Gesten eingefangen.

Der Oberpfälzer, der nach seinem Studium an verschiedenen Gymnasien unterrichtete, liebt die Spontaneität, die in kurzen Begegnungen liegt. So ist eine Art Straßenfotografie entstanden. Mit dramatischer Lichtführung, satten Farben, gestochen scharfen Konturen und ausgefeilten Kompositionen macht Rex seine Fotografien zu wunderbaren Statements, die Ferne zu erkunden, an denen man sich kaum satt sehen kann.

Z"Reise-Momente", Fotografie von Peter Rex in der Sparkasse, Maxstraße 32, bis 28. Juli

