Die kleinen Strolche mutieren zu großen Rowdys

"Band of Rascals" aus Kanada machten bei ihrer ersten Europa-Tournee auch in der Kofferfabrik Station - vor 20 Minuten

FÜRTH - Diese Band bohrt dicke Bretter. "Band of Rascals" aus Kanada bratzten den Gästen in der Kofferfabrik eine ordentliche Portion bluesinspirierten Rock'n'Rolls um die Ohren.

Elektrisierende Gitarrenriffs, eingängige Rhythmen und ein roher, drängender Sound: „Band of Rascals“ legten ein schnörkelloses Fürth-Debüt hin. © Foto: Tim Händel



Elektrisierende Gitarrenriffs, eingängige Rhythmen und ein roher, drängender Sound: „Band of Rascals“ legten ein schnörkelloses Fürth-Debüt hin. Foto: Foto: Tim Händel



Hochwertige Rock'n'Roll-Granaten veranstalten ein Kesseltreiben, dem sich niemand entziehen kann. Die Mucke der Jungs aus Vancouver haut fett aufs Schnitzel mit beinharten, elektrisierenden Gitarrenriffs, die gerne abgehackt als Powerchord- und Singletones knallen. Donnernde Feuer-Drums sorgen für Hitze von hinten, der Bass verzerrt sich heftig.

Sam Trainor (Gesang), Marcus Manhas (Drums), Malcolm Owen-Flood (Gitarre) und Sean Marcy (Bass) entfachen tatsächlich, wie im Vorfeld angekündigt, eine tosende Welle. Nix mit lauer Brandung oder Entspannung — volle Schubkraft voraus lautet hier die Devise.

Eingängiger Rhythmus

Der Sound, der Vintage Southern Blues mit Roots Rock mixt, ist krachig, roh, heftig, drängend. Die Band tobt auf der Bühne, die "kleinen Strolche", denn so nennt man die "Rascals" aus der beliebten Filmserie über die frechen Kinder auf Deutsch, erweisen sich als große Rowdys. Ihre EP "Tempest", die sie auf der aktuellen Tour präsentieren, enthält Songs wie "Holler", der live abgeht wie eine Rakete und mit adrenalingeladenem Gesang plus eingängigem Rhythmus in den Gehörgängen haften bleibt.

Mit seiner "gepickten" E-Gitarre und einer formidablen Melodie wird auch das Stück "Altitude" zum Ohrwurm. "Control" ist die heftigste Nummer, hier hält sich kein Musiker zurück, die Killer-Riffs beuteln beim Zuhören, der dichte, fest geschnürte Groove treibt das Publikum vorwärts. Eine Überraschung ist die Ballade "Fell Into The Love With You", die mehrstimmigen herzhaften Gesang zur Akustikgitarre bietet. Dabei umweht einen – obwohl alles sehr modern klingt – immer wieder ein leichter Hauch der siebziger Jahre.

"Wir bestehen einfach nur aus Gitarre, Trommel und Bass. Wir haben keine vorab aufgezeichneten Halb-Playbacks, keine Elektronik", haben die vier Musiker aus Kanada mal in einem Interview gesagt. Genau so ist es. Alles ist pur und frisch von der Leber weg. Reicht ja auch völlig aus.

Claudia Schuller