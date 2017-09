Die Malzböden laden heute zur U 18-Wahl ein

Kinder und Jugendliche können in der FN-Geschäftsstelle abstimmen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Alles ist bereit für die U 18-Wahl: Die Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten in den Malzböden, Schwabacher Straße 106, dient heute von 8 bis 16 Uhr als Wahllokal.

Das Wahllokal in den Malzböden. © Foto: Wolfgang Händel



Dort können alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren einen Eindruck davon bekommen, wie es sich anfühlt, zu wählen und mit der eigenen Stimme zu einem Ergebnis beizutragen. Eine Wahlkabine ist aufgebaut, und auf den Stimmzetteln finden sich die Kandidaten, die eine Woche später, am 24. September, um die Kreuzchen der Erwachsenen kämpfen.

Mit mehreren Wahllokalen in der Region unterstützen die Nürnberger Nachrichten und ihre Lokalausgaben die bundesweite Aktion „U 18-Wahl“, die deutlich machen möchte, dass auch junge Menschen eine Meinung haben und gehört werden müssen. Die Ergebnisse sollen am Freitagabend unter www.u18.org online abrufbar sein. Am Montag werden die FN auch in der Printausgabe darüber berichten.