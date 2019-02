Ob als Prinzessin, Astronaut oder Clown: Beim Kinderfasching in Fürth feierten die Kleinen am Wochenende richtig groß. Und gleichgültig, in welchem Kostüm: Sichtlich Spaß hatte das junge Publikum, dafür sorgten Hits zum Mitsingen, Spiele zum Mitmachen und viel Platz zum Tanzen und Herumwirbeln. Beim richtigen Faschingsrhythmus waren die Tanzschule Streng und die Karnevalsgesellschaft Cyrenesia gern behilflich. © Ralf Rödel