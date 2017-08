Die Stadelner haben endlich wieder einen Kärwabaum auf ihrem Festgelände stehen: Kurz nach 17:30 Uhr marschierten die Kärwaburschen, Kärwamadli und Helfer mit ihrer imposanten Fichte über die Stadelner Hauptstraße auf den Kirchweihplatz. Innerhalb einer Dreiviertelstunde hievten sie die Fichte in die Senkrechte. Und auch am Sonntag war beim Festzug einiges los.

Seit Donnerstag läuft das Snooker-Turnier "Paul Hunter Classic" in der Fürther Stadthalle. Bei der Sportart kommt es vor allem auf Konzentration und Präzision an. Mark Selby, die Nummer eins der Welt und aktueller Weltmeister, versucht seinen Titel in der Kleeblattstadt zu verteidigen.