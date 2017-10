Die schönen südlicheren Tage

Mulo Francel & Friends gossen im Kulturforum "Mocca Swing" auf - vor 38 Minuten

FÜRTH - Ein Mokka ist nicht allein ein starker Kaffee, er stellt durch den Aufguss heißen Wassers in die Kanne die ursprünglichste Art der Kaffeezubereitung dar. Stark und aromatisch. Kein Wunder, dass Saxofonist Mulo Francel sein neues Album "Mocca Swing" nennt. Mit seiner Band stellte es der Quadro-Nuevo-Chef im Kulturforum vor.

Saxofonist Mulo Francel, hier mit Bassist Sven Faller, wärmte die Herzen der Fürther Jazzgemeinde mit den Stücken seines neuen Albums. © Foto: Tim Händel



Vom Chiemsee gebürtig, ist Mulo Francel, Jahrgang 1950, weit herumgekommen. Musikalisch wie touristisch. Sein Jazz nimmt die Spielarten unterschiedlicher Kulturen auf, wobei er unüberhörbar eine Vorliebe für die lateinamerikanischen Musizierstile hegt. Die Mitstreiter seines Ensembles kommen entsprechend aus verschiedenen Weltecken. Pianist David Gazarov stammt aus Argentinien, Bassist Sven Faller bewegt sich in den Jazzkellern New Yorks, und Drummer Robert Kainar ist Österreicher.

Francels Eigenkompositionen, Jazz-Standards und Klassik-Adaptionen durchlaufen dabei ganz verschiedenartige Stile, wobei niemand instrumental die Führung übernimmt und die anderen Mitstreiter unterwirft. Im Gegenteil, hier lauscht das Publikum im kleinen Kufo-Saal einem Ensemble-Musizierstil, in dem sich alle Musiker auf Augenhöhe bewegen und derart variabel miteinander- und umeinander spielen, dass das Zuhören eine wahre Freude ist.

Rilke und Chopin

Herbstliche Schwermütigkeit wird rigoros zur Seite gewischt. Wenn Mulo Francel Rilkes berühmtes Herbstgedicht herbeizitiert, dann betont er die "südlicheren Tage" und holt aus seiner Musik alles heraus, was spätsommerliche Stimmungen evoziert. Genauso verfahren Francel & Friends mit der Romantik: Erst spielt Gazarov eine Etude von Chopin, dann steigt die Band ein, das Saxofon reißt die Hauptmelodie an sich, und dann wird gnadenlos Chopin durchvariiert und auf ungeahnte Jazz-Kontaminationen abgeklopft, dass es nur so eine Freude ist.

Zum Schluss gibt es einen Standard, Erroll Garners "Misty". Wer je den Clint-Eastwood-Thriller "Play Misty for Me" gesehen hat, der in Deutschland mit dem Titel "Sadistico" in den Kinos lief, dem geht dieses Stück nicht mehr aus dem Kopf. Und so spannend wie der Film, so spannend und lustvoll ziehen Mulo Francel und seine Mitspieler das Ende hinaus, bis der musikalische Faden sich beinahe überdehnt. Aber eben nur beinahe. Denn ein Profi weiß, wann der Schlussakkord fällt.

REINHARD KALB