Die Schwerkraft der Gedanken

Begegnung mit zwei Autoren bei den Rooftop-Stories über Fürths Dächern - vor 29 Minuten

FÜRTH - Auf der Dachterrasse der Innenstadtbibliothek kann man nicht nur den Fürther Stadthorizont erfahren, sondern zugleich seinen literarischen Horizont erweitern. Zwei Nachwuchsliteraten aus der Region trugen hier ihre Erzählungen und Gedichte vor.

Robert Segel präsentierte Kostproben aus seinem neuen Werk © Schaffenskrise



Zur Einstimmung auf die neue Runde der Rooftop-Stories steuerte der Liedermacher Avy Quest melancholische Gitarrenakkorde und klagende Weisen mit Falsettstimme bei. So auf den Vanitas-Gedanken getrimmt, lauschte das Publikum Robert Segels Kurzgeschichten. Es sind sehr introspektive Geschichten, in denen zwar herzlich wenig passiert, der Erzähler dagegen in tiefen Betrachtungen gründelt. Etwa beim morgendlichen Aufwachen neben der Liebsten, deren "Gastfreundschaft" (so der Titel) er genossen hat.

Anstatt sich an die Geliebte zu kuscheln, gibt sich der Erzähler seinen Gedanken hin, über die Beziehung im Allgemeinen und zur Geliebten im Besonderen. Und während die Gute aufsteht und sich für den Tag zurechtmacht, bleibt der Erzähler liegen und sinniert weiter. Ähnlich auch die Kurzgeschichte "Mit Karte", worin das reportierende Ich kurz vor einer Reise sich Gedanken macht über das Hier und Jetzt, das es einer ungewissen Zukunft opfert. Dazu beobachtet er Freunde, die ihren Neid bekunden und die Erleichterung verbergen, in der sicheren Heimat bleiben zu können.

Neue Perspektive

Mehr auf die Lyrik konzentriert sich Michael Pietrucha. Sein Poem "Der Spiegel" beschreibt, wie eine Frau sich vor dem Spiegel ihre Hochglanzfassade gestaltet, um den Tag zu bestreiten. Auch zeigt sich Pietrucha bibelfest. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn endet bezeichnenderweise nicht mit der Freude des Vaters über den wiedergefundenen Sohn, sondern mit dem Neid des rechtschaffenen daheimgebliebenen Sohns auf den missratenen Bruder. Weil der nämlich ausgelebt hat, wovon der brave Sohn nur träumen durfte. Was mag der verlorene Sohn seinem Bruder wohl antworten? Was wiegt schwerer: Lustgewinn? Oder Liebe?

Überhaupt: Trennungen, Abschiede und Entfremdung beim Wiedersehen sind die Themen, die Pietrucha in seinen Gedichten entfaltet. "Die Tasse" wahrt als Relikt einer Verstorbenen die Aura der Unfassbarkeit (aus Angst, sie zu zerbrechen). Und auch "Vergissmeinnicht" beschreibt eine Trennung ohne Wiederkehr, "ausgerissen oder gepflückt von der handgreiflichen Zeit, der wir so gefallen".

Am Ende der Lesung braut sich am Horizont ein Gewitter zusammen. Wer die Vergeblichkeit allen Seins beschwört, darf sich nicht beklagen, wenn der Himmel darob seine Tränen vergießt.

REINHARD KALB