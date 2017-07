Die SG Fürth macht aus Kindern Schwimmer

Andrang trotz begrenzter Wasserfläche — Bezirksmeisterschaften in Fürth - vor 1 Stunde

FÜRTH - Auch wenn das Wetter nicht unbedingt Lust auf Freibad machte, stürzten sich am Wochenende 310 Schwimmer und Schwimmerinnen der verschiedensten Altersklassen am Scherbsgraben in die Fluten. Wieder einmal war die SG Fürth Gastgeber für die Mittelfränkischen Meisterschaften.

Ab ins Becken: Ein Start bei den Mittelfränkischen Meisterschaften, die von der SG Fürth ausgerichtet wurden. © Foto: Zink/DaMa



Die Kleeblattstadt als Austragungsort und die Schwimmgemeinschaft als Veranstalter der Bezirksmeisterschaften – diese Kombination ist nicht außergewöhnlich. Aber: "Eigentlich eine traurige Sache," meint Christian Sandig, Vorsitzender der SG Fürth, "weil praktisch nur wir und je ein Verein aus Nürnberg und Erlangen die Möglichkeiten haben, so einen Wettkampf auszurichten."

Dabei fehlt es nicht an geeigneten Bädern, vielmehr können viele Vereine den erheblichen organisatorischen Aufwand nicht stemmen. Trotzdem mache man das gerne, so Sandig. Die Veranstaltung bringe nicht nur Reputation, sondern sei auch eine beachtliche Einnahmequelle, von der der Verein etwa die Übungsleiter bezahlt.

Das sportliche Ziel der SG Fürth – der gemeinsamen Schwimmabteilung des TV 1860 und der SpVgg Greuther Fürth – ist es, möglichst viele Mitglieder zu den Meisterschaften auf Landesebene schicken zu können. Paula Grießinger und Pia Kleinhenz haben dies schon geschafft. Die beiden Mädchen sind Jahrgang 2006 beziehungsweise 2007 und werden jeweils auf sechs Strecken an den Start gehen. Beide schwimmen seit etwa vier Jahren auf Leistungsniveau und erhoffen sich bei der Bayerischen Meisterschaft Plätze im vorderen Bereich.

Mamas Rekorde im Blick

"Eine Medaille wäre schon cool", finden beide, eine Belohnung wäre das für die vier wöchentlichen Trainingseinheiten. Pia besucht die Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg und hat dort noch zweimal zusätzlich Training im Rahmen des Unterrichts. Obwohl sie die Chance hätte, zu einem stärkeren Verein zu wechseln, möchte sie in Fürth bleiben, erzählt Mutter Nicole, die selbst mehrere Vereinsrekorde hält. "Vielleicht noch ein Jahr", meint Tochter Pia entschlossen, dann werde sie ihrer Mutter diese Rekorde abspenstig gemacht haben.

Auch ihre Freundin Paula kann sich ein Leben ohne das Schwimmen kaum vorstellen. Irgendwann hatte ihr die Schwimmlehrerin nichts mehr beibringen können und ihr vorgeschlagen, zu einem Verein zu gehen. Dass sie direkt neben dem Fürther Bad wohnt, war sicherlich auch kein Hindernis für die Schülerin, die schon einmal bei Bayerischen Meisterschaften gestartet ist. "Das war cool. Die Atmosphäre und das Niveau sind da toll", schwärmt sie.

Noch einmal ein anderes Niveau bei der SG verkörpert Gabor Boros. Der 39-Jährige hat sich für die Masters- WM qualifiziert, die Ende des Monats in Budapest stattfindet. Dort will er auf seiner Lieblingsstrecke 100-m- Brust ein möglichst gutes Ergebnis erreichen. "Es wird schwer", meint der Ungar. Mit 39 Jahren ist er am oberen Ende seiner Altersklasse angelangt. "Nächstes Jahr wird das dann wieder einfacher", sagt er lächelnd – wenn er wieder einer der Jüngsten in der Klasse der über 40–Jährigen ist.

Sein Arbeitgeber ist das Fürthermare. So kann Boros Hobby und Beruf gut miteinander verbinden. Bei der SG Fürth ist er als Übungsleiter tätig und bringt Kindern das Schwimmen bei. "Das macht er sehr geduldig und sehr schön", lobt Christian Sandig seinen WM-Teilnehmer. Mit vier, fünf Jahren sei übrigens die beste Zeit, das Schwimmen zu lernen. Früher, erklärt Sandig, sei es oft schwierig. Zuviel würden die Kinder zwischen den Stunden vergessen, was Motivation und Spaß leiden ließe.

Im Anfängerbereich würde der Verein gerne noch mehr tun. Aber, so Markus Lautenschlager, technischer Leiter der SG: "Unsere Kurse sind voll, wir haben Wartelisten und können die Nachfrage nicht bedienen." Das liege an den begrenzten Wasserflächen in der Stadt. Mit der Wiedereröffnung des Stadelner Hallenbades habe sich die Lage zwar etwas entspannt, die verfügbaren Kapazitäten seien aber voll ausgelastet. Zufrieden ist man trotzdem: "Es gibt Sportarten und Vereine, die müssen da deutlich mehr zurückstecken."

Zurückstecken musste – zumindest am Wochenende – auch eine Dame, die wegen der Bezirksmeisterschaften nicht ihr gewohntes Schwimmpensum absolvieren konnte. Schließlich zeigte aber auch sie Verständnis, und Christian Sandig konnte sich freuen, diese Meisterschaften nahezu perfekt über die Bühne gebracht zu haben. Das nächste Schwimm-Ereignis ist übrigens auch schon geplant: Im November richtet die SG zum 41. Mal das Fürther Kinderschwimmen aus.

ANDREAS GOLDMANN