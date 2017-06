Die sonnigen Seiten von Fürth

"Lesen!": Das Literaturfest punktet mit Hoflesung und Autoren-Visite - vor 13 Minuten

FÜRTH - Das Fürther Literaturfest lockt in Höfe und verrät Details über einen Wettbewerb in Silicon Valley: Barbara Ohm als Vorleserin und Autor Jonas Lüscher trafen auf viele Zuhörer.

Aus einem Buch von Irina Liebermann liest Barbara Ohm. © Foto: Winckler



Aus einem Buch von Irina Liebermann liest Barbara Ohm. Foto: Foto: Winckler



Jeder weiß, dass es hinter dem Horizont immer weitergeht. In Fürth ist das ähnlich. Wer aber bloß die üblichen Bürgersteige beschreitet und nicht die Chance hat, hinter die Fassaden zu schauen, dem entgeht manches. So ein wunderschöner Hof, zum Beispiel, wie jener in der Nähe des Rathauses.

Klappstühle und Bänke bieten Platz zwischen blühendem Grün. Die Geräusche der Stadt dringen gedämpft herein. Bewohner dieser Hinterhaus-Oase, die der Lesung freundlich zugestimmt haben, schauen aus den Fenstern, hören mit.

Liebeswertes Stadtporträt

Die Historikerin Barbara Ohm, viele Jahre lang als Stadtheimatpflegerin in Fürth aktiv und Autorin zahlreicher Werke zur Lokalgeschichte, hat ein Buch von Irina Liebmann mitgebracht: "Letzten Sommer in Deutschland", erschien 1997 und zeichnet ein liebenswertes Porträt von Fürth, das auf Baedeker-Weisheiten pfeift und stattdessen ganz persönliche Eindrücke in den Mittelpunkt stellt.

"Von Nürnberg weggerutscht nach Fürth" heißt die Überschrift über dem Kapitel, das Barbara Ohm vorträgt, und wie soll man eine Schriftstellerin nicht umgehend ins Herz schließen, die es wunderbar findet, dass die U-Bahn den Reisenden von Nürnberg auf direktem Weg nach Fürth bringt?

Dass die Kleeblattstadt überhaupt auf die Route von Irina Liebmann kam, hat viel mit Jakob Wassermann und seinem letzten Roman "Joseph Kerkhovens dritte Existenz" zu tun sowie dem Wunsch, den Geburtsort des Dichters kennenzulernen. Zu Liebmanns Recherche gehörte im Vorfeld auch der Kontakt mit Barbara Ohm, bei der sie Informationen und Einblicke bekam.

So ausgerüstet, wurde ihre Tour durch Fürth zu einer Begegnung mit prägenden Plätzen und Persönlichkeiten. Geschildert sind sie in einem charmanten Ton, der in seiner Privatheit beinahe wie ein Tagebucheintrag anmutet. Mag auch Jakob Wassermann selbst von "der Stadt des Rußes und der tausend Schlote" geschrieben haben, Irina Liebmann berichtet von den heiteren, bunten, sonnigen Seiten und hat "an manchen Ecken" das Gefühl, schon im Süden zu sein.

P"Mir ist es wichtig, dass der Leser weiß, dass er Literatur liest." Jonas Lüscher sagt das, ein Autor, der in diesem Metier nicht weniger als einen perfekten Start hingelegt hat. Seine Debüt-Novelle "Frühling der Barbaren" wurde 2013 zum Bestseller und mehrfach ausgezeichnet. Im Januar erschien sein erster Roman "Kraft" und heimste Kritikerlob ein. Im Rahmen des Fürther "Lesen!"- Festivals nahm Jonas Lüscher auf der Bühne im Kulturforum Platz. Dort verriet er unter anderem, wie er es anstellt, dass der Leser seinen Absichten auf die Spur kommt.

"Mein Ideal ist, dass in einem Satz sehr viel Information steckt", machte der 40-Jährige klar. Ein Ziel, dass er nicht zuletzt mit Sätzen erreicht, die getrost lang genannt werden dürfen. Moderator Dirk Kruse erkannte darin "Bandwurmsätze", wie sie auch von Thomas Mann oder Marcel Proust gepflegt wurden.

"Proust? Eher nicht", erklärte Lüscher und bekannte, nach mehreren Versuchen an der Lektüre von dessen Werk gescheitert zu sein. Mit Thomas Mann sei es etwas anderes: "Den lese ich freilich sehr gerne." Ihm selbst sei es wichtig, "sehr dicht zu schreiben". Das funktioniere für ihn am ehesten, wenn "die einzelnen Sätze wie Mikro-Erzählungen werden". Ein Effekt, den Jonas Lüscher mit der Lesung von zwei Kapiteln aus seinem Roman unterstrich.

Sein Protagonist ist Richard Kraft, der auszieht, um im Silicon Valley mit der Lösung einer wissenschaftlichen Zwickfrage einen ausgelobten Preis zu gewinnen, um endlich seine Scheidung finanzieren zu können. "Sie sind schon auch ein Humorist", versicherte der Moderator nach Lüschers Lesung. Eine Unterstellung, die der Autor, der aus der Schweiz stammt und in München lebt, nicht von sich wies. Mit einem nächsten Roman hat Lüscher noch nicht begonnen: "Das braucht einen gewissen Mut, weil ich ja ganz genau weiß, dass ich die nächsten vier Jahre nur daran sitzen werde." Es hat den Anschein, als ob dieser Mut nicht auf sich warten lässt.

SABINE REMPE