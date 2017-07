Die Stadt der Synagogen

FÜRTH - Über Jahrhunderte galt Fürth als Zentrum jüdischen kulturellen und religiösen Lebens in Süddeutschland. Diese Stellung zeigt sich eindrücklich in den zahlreichen Synagogen, Betstuben und Talmud-Lehrhäusern, die über die ganze Stadt verteilt hier existierten, bis die Nationalsozialisten diese Vielfalt auslöschten.

Erinnerungen an die Altschul: Die nächste Sonntagsführung im Museum führt in einer Woche zur Sonderausstellung über die 1938 zerstörte Fürther Hauptsynagoge. © Foto: Thomas Scherer



Ein Vortrag am kommenden Dienstag im Jüdischen Museum Franken (Königstraße 89, 19.30 Uhr, 5/3 Euro) begibt sich auf Spurensuche und legt den Fokus auf die vielen kleineren, in Vergessenheit geratenen Gotteshäuser im heutigen Stadtgebiet. Museums-Mitarbeiterin Monika Berthold-Hilpert hat ihr Referat über Synagogen in Fürth vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart mit einem Zitat betitelt: ". . .Ihnen fernerweit gönnen ihre Synagogen und andere Nebenschulen, so viel selbige benöthiget. . ."

Vor dem Vortrag besteht ab 18.30 Uhr die Möglichkeit zum Besuch der aktuellen Sonderausstellung "Von Glanz, Zerstörung und Verlust – 400 Jahre Fürther Altschul". Zu dieser Schau führt die nächste Sonntagsführung am 6. August. Beginn ist um 14 Uhr, 5 Euro kostet der Eintritt, eine Anmeldung braucht es nicht.

1617 wurde die Fürther Hauptsynagoge, später "Altschul" genannt, eingeweiht. Sie war der Mittelpunkt des Schulhofs, der mit mehreren Synagogen, Talmudschulen, Rabbinerhaus und Mikwe über Jahrhunderte weltbekannt war. Hier wurde gelehrt, gelernt, diskutiert und gebetet. 400 Jahre später ist all dies vernichtet und aus dem Stadtbild verschwunden. Das Museum zeigt Einblicke und Erinnerungen aus vier Jahrhunderten, von den Anfängen der Altschul bis zu ihrer Zerstörung 1938.

fn