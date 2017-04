Miroslav Nemec, den viele als Ivo Batic aus dem Münchner "Tatort" kennen, las bei einem "Mörderischen Wochenende" aus dem Krimi "Die Toten von der Falkneralm" und diskutierte über "Mord in Fiktion und Wirklichkeit". Bei der spannenden Krimi-Lese-Performance konnten die Zuschauer am Samstagabend in Zirndorf den beliebten Tatort-Kommissar live in Action erleben. © Sebastian Blutau