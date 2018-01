Die Welt steckt voller Klang-Abenteuer

Das Fürther Kulturforum präsentiert zwei Neujahrskonzerte - vor 1 Stunde

FÜRTH - Einen Schritt vorwärts - so lautet der ins Deutsche übersetzte Name des Ensembles – macht das Kulturforum an diesem Freitag: Das Neujahrskonzert für große Zuhörer bestreitet mit Passo Avanti ein Grenzgänger-Quartett zwischen Klassik und Jazz, am Sonntag kommt "Matze mit der blauen Tatze" den Kleinen. Es gibt noch Karten.

„Kammermusik.unlimited“ heißt das Programm des Münchner Quartetts Passo Avanti alias Eugen Bazijan (Cello), Alexander von Hagke (Klarinette), Vlado Grizelj (Gitarre) und Julia Bassler (Violine). © Foto: PR



Klassik-Kracher in Jazzbearbeitungen? Nun ja. "Alla Turca" und "Va pensiero. . ." für Fans des gediegenen Improvisierens? Seit Jacques Loussier ist dergleichen überhaupt kein tollkühner Spurwechsel mehr, und was tatsächlich neu sein soll an der "neuartigen Symbiose von Klassik und Jazz", mit der Passo Avanti vollmundig wirbt, ist die offene Frage. An einer Antwort versuchte sich vor wenigen Tagen die Cellesche Zeitung: "Die Truppe spielt nicht besonders originell, aber richtig gut." Und wer unter anderem das Schleswig-Holstein Festival in seinem Portfolio hat, darf durchaus zur ersten Musikerliga gezählt werden.

Von Uta Sailer, BR-Klassik-Hörern als Moderatorin bekannt, stammt das Konzept zum Jazz-Kinder-Konzert „Matze mit der blauen Tatze“. © Foto: PR



Passo Avanti heißt der Vierer aus München, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, klassische Musik mit einer eigenen, stilübergreifenden Klangsprache zu interpretieren. In der Besetzung Klarinetten/Flöte, Violine, Gitarre und Cello zelebrieren die Damen und Herren — Geigerin Julia Bassler führt die Zweiten Violinen im Münchner Rundfunkorchester, Ensemblechef Alexander von Hagke ist Mitglied der Heavy-Metal-Fusion-Band Panzerballett — den Spaß am Arrangieren und das Spiel mit der Möglichkeit, was und wie etwa ein Herr Bach wohl im Jahr 2018 komponieren würde. Zu erleben an diesem Freitag um 20 Uhr in der großen Kufo-Halle (Würzburger Straße 2) — ein musikalischer Jahresauftakt dankenswerterweise jenseits des Mainstreams.

Auch die Kleinen dürfen anstoßen auf ein frohes Neues. Auf Geraldino, der im Vorjahr den Saal erbeben ließ, folgt heuer ein Jazz-Kinder-Konzert zum Mits(w)ingen, geeignet für Zuhörer ab drei Jahren. In "Matze mit der blauen Tatze" mag Kater Matze nicht mehr länger von den anderen wegen seiner blauen Tatze ausgelacht werden. Als er in die Welt hinaus zieht, merkt er, dass die Tatze eine Zaubertatze ist — seine Abenteuer werden gleichsam zur Vorführung verschiedener Jazzstile. Ausgeheckt haben das Konzept BR-Klassik-Moderatorin und Erzählerin Uta Sailer und Gitarrist Alexander Naumann, der einem schwungvollen Quintett vorsteht. Die Tatze schwingt Matze am Sonntag um 15 Uhr.

ZKarten: FN-Ticket-Point (Schwabacher Str. 106, Tel. 2 16 27 77) und Abend-/Tageskasse

Matthias Boll