Die wollen nur spielen

Das Klavierduo David & Götz bespaßte die Fürther - vor 25 Minuten

FÜRTH - "Man müsste Klavier spielen können, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Fraun", seufzt mancher Laie, der kaum die weißen von den schwarzen Tasten unterscheiden kann. Ob David Harrington und Götz Östlind Glück bei den Frauen haben, ist nicht bekannt und zudem zweitrangig; dass die Hamburger als Klavierduo David & Götz beim Fürther Stadttheater-Publikum mit ihrem Programm "Träume.Leben" grandios ankamen, steht jedenfalls fest.

Stehende Ovationen im gesamten Parkett, frenetischer Beifall, Bravorufe – gibt’s im altehrwürdigen Haus nun auch nicht alle Tage. Einen solch wilden Stilmix allerdings auch nicht.

Zum Start Bombastisches mit dem "Zarathustra"-Sonnenaufgang von Richard Strauss, seit eh und je eine Steilvorlage für jeden Musikkomiker. David in schwarzer Montur am weißen Flügel und auf weißem Hocker: ein Erzkomödiant mit umwerfender Mimik, an den großen Victor Borge erinnernd. Götz im weißen Outfit am schwarzen Flügel, Typ cooler Schwiegermutterliebling aus dem Norden.

Übergangslos geht es weiter zu Beethovens schönem Götterfunken, Tschaikowskys b-Moll-Klavierkonzert, Smetanas Moldau und von dort aus querbeet in die weiten Gefilde der U-Musik, "sechseinhalb Stunden Klavierrausch" kündigen die Herren vorsichtshalber schon einmal an.

Als Jazzpianisten begeben sie sich in die Welt von Ragtime, Swing und Boogie-Woogie, David klatscht zum Spiel von Götz den Rhythmus auf seinem stattlichen Bauch. Sie spielen auf zwei Flügeln, vierhändig neben- und hintereinander, spielen sich wie im Frage-Antwort-Modus Passagen zu, in atemberaubendem Tempo und obendrein mit perfekter Technik.

Bewegtes Künstlerleben

Dazwischen erzählen sie pointenreich aus ihrem Künstlerleben, das auf dem Scheunenfest in Hamburg begann, nachdem das Engagement in der New Yorker Carnegie Hall geplatzt war, von den Erlebnissen auf dem Kreuzfahrtschiff "MS Troubadour" mit einem sächsischen Moderator. Pianistischer Glanzpunkt ist das ausdrucksvoll gegebene Medley aus "König der Löwen" (mit der Moderation "Kein Tier in der Savanne schnarcht so wie du, Susanne"). Ungebremst geht es zum Kopfsatz der Fünften von Beethoven, dem "ersten freischaffenden Komponisten auf dem Planeten". Götz spielt auswendig, der "nicht so geniale" David braucht Noten – eben noch Disney, jetzt Sinfoniekonzert.

Dann betreten die Comedian Harmonists die Bühne mit "Ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden", Veronika und dem unvermeidlichen kleinen grünen Kaktus. Ein Volksliederpotpourri nimmt das Duo zum Anlass für Gesangsunterricht mit dem Publikum und die spontane Gründung des "Philharmonischen Chores Fürth", ehe sich der Musical-erfahrene David als Tenor mit "Ich brauche dich" und dem mit viel Schmelz gesungenen "Tonight" aus der "West Side Story" vorstellt.

Kramp-Karrenbauer-Loge

Mit Udo Jürgens wird das Stadttheater nach der Pause als "Ehrenwertes Haus" gepriesen. Dass Götz auch komponiert, beweist er mit dem Kopfsatz aus seiner 5. Sonate, von David angekündigt als "neue Klaviermusik, die auch schön klingt". Und nachdem David die attraktive Dame in der "Kramp-Karrenbauer-Loge" im 1. Rang sehnsuchtsvoll angehimmelt hat, beginnt mit Scott Joplins "Entertainer" der Wettstreit, wer im Duo der Primo und der Secondo ist.

Ohne Rücksicht auf Verluste: Mozarts "Figaro"-Ouvertüre als pianistisches Bravourstück und die Evolution des Boogie-Woogie — eine brillante Session, zu der David aus seinem Klavierstuhl Pyrotechnik zaubert. Gefühlvoll die Zugabe "Ich bin ein Pianist", irrwitzig mitreißend der abschließende Boogie-Woogie – Musik und Humor mit Tiefgang auf hohem Niveau.

GÜNTER GREB