Dieb greift in Fürth Kassiererin an und erbeutet Geld

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Täters - vor 23 Minuten

FÜRTH - Ein bisher unbekannter Mann erbeutete am Freitagvormittag eine hohe Summe Bargeld aus der Kasse eines Discounters im Fürther Stadtteil Hardhöhe . Dafür schubste er beim Bezahlvorgang die Kassiererin zur Seite, griff unerlaubt in die Kasse und flüchtete.

Die Polizei skizziert den Vorfall so: Der Dieb hatte zunächst vorgegeben im Supermarkt einzukaufen. Gegen 10 Uhr am Freitagvormittag legte er Ware auf dem Einkaufsband des Discounters ab und deutete an zahlen zu wollen. Dann verwickelte er die Kassiererin in ein Gespräch. Als diese die Kasse öffnete stieß der Mann sie zur Seite und griff blitzschnell in die Geldkassette. Obwohl die Mitarbeiterin die Kasse umgehend schloss, gelang es dem Täter eine hohe Summe Bargeld zu entnehmen und mit der Beute zu flüchten. Die Mitarbeiterin des Supermarktes wurde leicht verletzt.

Die Polizei fahndet nun nach folgendem Täter: Circa 25 Jahre alt, ca. 1,80 - 1,85 m groß, schlank, dunkler Teint, schwarze Haare, schmale Nase mit auffälliger Delle auf der linken Seite in Höhe des Auges, braune Augen. Zur Tatzeit bekleidet mit blauer Jeans, blauem Anorak mit Kapuze, schwarz-rot kariertem Schal mit Fransen. Er führte einen hell-dunkelblau karierten Rucksack mit sich. Nach Angaben der Kassiererin war auffällig, dass der Mann unter seiner Oberbekleidung eine Art "Schienbeinschützer" an den Unterarmen trug. Außerdem hatte er bunte Mehrzweckhandschuhe an.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.