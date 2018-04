Diebe haben teure Autos im Visier

In Zirndorf verschwand erneut ein BMW — Signal zum Starten wird gehackt - vor 18 Minuten

ZIRNDORF - Im Landkreis ist erneut ein hochwertiger BMW gestohlen worden. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am frühen Samstagmorgen.

Im Landkreis Fürth wurde erneut ein hochwertiger BMW 535d x Drive gestohlen. © dpa



Bei dem Fahrzeug, das vor einem Anwesen im Zirndorfer Hermann-Hesse-Weg geparkt war, handelt es sich um einen BMW des Modells 535d x Drive mit dem Kennzeichen FÜ-YZ 73. Sein Zeitwert wird auf rund 40 000 Euro geschätzt.

Noble Fahrzeuge dieser Art wurden in der jüngeren Vergangenheit in der Region des Öfteren gestohlen. Erst im Sommer des Vorjahrs verschwanden im Landkreis und in der Stadt Fürth innerhalb von nur sechs Wochen sechs Wagen – allesamt der Marke BMW.

Wie ein Polizeisprecher auf FN-Nachfrage erläuterte, sind besonders Autos mit der Technik "Keyless Go" begehrt. Diese ermöglicht es, den Pkw über ein Funksignal zu starten; ein Schlüssel ist nicht mehr nötig. Den Ganoven gelinge es jedoch immer wieder, das Signal zu hacken und das Fahrzeug so anzulassen.

Nicht selten werden die teuren Beutestücke nach der Tat schon innerhalb von wenigen Stunden über die Grenze geschafft, gerne nach Osteuropa, so der Polizeisprecher weiter. So geschehen in einem Fall aus dem Juli 2017: Der Dieb war mit einem BMW bereits Richtung Tschechien unterwegs, rutschte dann aber mit dem gestohlenen Wagen gegen eine Leitplanke und konnte deshalb noch in Deutschland gestellt werden. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, war der Wagen kurz zuvor in Oberasbach gestohlen worden.

Chancen, geklaute Autos über das häufig eingebaute GPS noch rechtzeitig zu orten, gibt es – allerdings nur, wenn der Diebstahl rasch entdeckt und gemeldet wird.

Wer Hinweise zum jüngsten Fall in Zirndorf geben kann, wird gebeten, sich unter Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33 bei der Fürther Kriminalpolizei melden.

bd