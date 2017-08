Diebstahlserie in und um Fürth: BMW-Diebe geschnappt

Zwei mutmaßliche Täter sitzen in Untersuchungshaft - vor 1 Stunde

FÜRTH - Im Juli kam es in und um Fürth vermehrt zu Diebstählen wertvoller BMW. Nun konnte die Kripo Fürth zwei mutmaßliche Diebe überführen. Die Männer stehen in Verdacht an den Pkw-Diebstählen beteiligt gewesen zu sein.

Die Diebstähle der beiden BMW 530 xDrive und 650i in Dambach und Oberasbach Anfang Juli scheinen nun aufgeklärt zu sein. Die vermissten Fahrzeuge tauchten bereits Ende Juli in einer Tiefgarage in Nürnberg wieder auf und die Ermittler führten aufwendige Spurensicherungen daran durch.

Nun gerieten nach Abschluss der Ermittlungen zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren in den Fokus der Polizei. Beide nahmen die Beamten am Dienstag in München fest.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sprach nun einen Haftbefehl gegen die Beschuldigten aus. Die Männer gestanden bisher nicht und kamen sofort nach ihrer Vorführung beim Ermittlungsrichter in Untersuchungshaft.

