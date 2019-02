Beim ehrenamtlichen Engagement ist klar: "Man könnte das nicht bezahlen, was da geleistet wird." Diesen Satz sagte Landrat Matthias Dießl, bevor er Ulrike Chiatante im Kreistag das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten überreichte, mit dem langjährige und kontinuierliche Tätigkeit dieser Art gewürdigt wird. Man könnte Ulrike Chiatante fast als "Miss Volleyball" bezeichnen. Seit über 30 Jahren ist sie beim TSV Cadolzburg aktiv und hat in dieser Zeit verschiedenste Aufgaben übernommen, "zum Wohle des Vereins", wie Dießl in seiner Laudatio sagte. Insgesamt sieben Jahre war sie zwischen 1987 und 1995 Kapitänin der Frauen-Mannschaft, außerdem zwei Jahre lang Vergnügungswartin. Eher ernst wurde es ab dem Jahr 2000, seitdem erledigt Ulrike Chiatante die Geschäfte der 2. Abteilungsleiterin. Wenn es darum geht, beim Adventsmarkt, Weihnachtsfeiern, Sommerfesten und Turnieren mitzuhelfen, ist sie ebenfalls regelmäßig mit dabei. Dank ihres großen Engagements gibt es unter anderem eine 3. Damenmannschaft und eine Hobbymannschaft aus ehemaligen Ligaspielern. Für den Landrat stand fest: "Ohne ihren Einsatz wären viele dieser Erneuerungen gar nicht möglich gewesen." Dies gilt auch für Erwin Kress, der mit der Landkreismedaille geehrt wurde. "Die Feuerwehr war Deine Leidenschaft." Diese Aussage des Landrats unterstreicht die umfangreiche Liste an Tätigkeiten und Ämtern, die der ehemalige Kreisbrandinspektor – diese Tätigkeit hatte Kress am 31. Dezember vergangenen Jahres abgegeben – im Zuge seines langjährigen Engagements bei den Brandschützern ausgeführt bzw. ausgefüllt hat. Mit 18 Jahren trat Kress der Freiwilligen Feuerwehr Hagenbüchach bei. Später wechselte er über die Landkreisgrenze nach Tuchenbach und war dort von 1985 bis 1999 Kommandant der Wehr. 2001 wurde er zum Kreisbrandmeister und Kreisjugendwart des Landkreises Fürth bestellt und nahm diese Aufgabe 17 Jahre lang wahr. Das jährliche Jugendfeuerwehr-Zeltlager betreute Kress dabei unter anderem. Er war auch maßgeblich an der Gründung der Jugendfeuerwehr des Landkreises beteiligt, der heute 14 Jugendfeuerwehren angehören. Nicht zuletzt dieser Aufbauarbeit sei es zu verdanken, sagte Dießl, dass der Landkreis Fürth einer "der wenigen Kreise ist, der einen kontinuierlichen Bestand an Aktiven vorweisen kann". © Foto: Beck