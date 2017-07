Diesel-Alarm in Wilhermsdorf: Zapfsäule schlug leck

Womöglich Leitung geplatzt - Feuerwehr rückt im Gewerbegebiet an - vor 1 Stunde

WILHERMSDORF - Alarm im Wilhermsdorfer Gewerbegebiet: Am Sonntagabend lief Diesel aus einer Selbstbedienungszapfsäule aus. Warum, ist derzeit noch völlig unklar.

Plötzlich floss Diesel auf den Asphalt: In Wilhermsdorf schlug am Sonntagabend eine Zapfsäule in einer SB-Tankstelle leck. Die Feuerwehr griff rasch ein - und verhinderte damit wohl einen größeren Schaden.