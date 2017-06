Dieser Spinner wickelt die Massen um den Finger

Alle drehen am Rad: Bunte Kreisel für die Hand sind immer wieder ausverkauft - vor 55 Minuten

FÜRTH - Und plötzlich drehen alle am Rädchen. Scheinbar über Nacht waren die Dinger da, sorgten für Lieferengpässe und sind jetzt in aller Hand. Fidget Spinner nennen sich die bunten Fingerkreisel, die eine beruhigende Wirkung haben sollen. Die FN sahen sich in Fürth nach dem Trend-Spielzeug um.

Matilda (links) und Flora haben den Dreh raus – sie können den Spinner schon auf ihrer Stirn balancieren. © Hans-Joachim Winckler



"Na klar, wir kennen die Spinner." Marion Wenkheimer (54), stellvertretende Leiterin in der Pfisterkiste, weiß sofort, um was es sich dreht: "Damit spielen die Kinder auch bei uns, natürlich nicht dauernd, aber einige haben die Kreisel immer dabei." Wobei festzuhalten wäre, dass "Spinner" nicht despektierlich gemeint ist, sondern schlicht vom englischen Begriff für Drehen kommt, während "Fidget" auf Deutsch Zappeln bedeutet.

Etwa so groß wie ein Handteller sind die kleinen Geräte, die meisten haben ein Kugellager in der Mitte, um das mehrere Flügel rotieren. Allerdings gibt es sie inzwischen zudem in ungezählten Varianten, Größen und Farben - wenn es sie gibt. In Fürth jedenfalls waren sämtliche Modelle zeitweise ausverkauft.

Knut Preißner (53) vom Spielzeuggeschäft "Mau Mau" freut sich: "Zufällig habe ich einen Lieferanten aufgetan, der sofort Nachschub liefern konnte." Aber was ist dran an dem Teil, das seinen Weg in Kindergärten und auf Schulhöfe gefunden hat, zu Therapiezwecken genutzt wird und vom Wirtschaftsmagazin Forbes vollmundig zum "Must-Have-Bürospielzeug 2017" ernannt wurde?

Der erste Grund für die Beliebtheit liegt eigentlich auf der Hand: "Das kann jeder", sagt Johanna Preißner (51) von "Mau Mau" und zeigt, wie’s funktioniert: Den Fidget Spinner auf dem Daumen platzieren, mit dem Zeigefinger der anderen Hand kräftig Schwung geben und schon geht’s rund. Sieht sehr simpel aus. "Dachte ich zuerst auch", lacht die Fachfrau, "aber man kann jeder Menge Tricks damit lernen."

Sie verrät: "Wenn wir abends nach der Arbeit gemütlich draußen sitzen, dann hab’ ich Spaß daran, so ein Ding in die Hand zu nehmen. Es isoliert einen nicht, weil man ja nicht so abgelenkt wird." Als die erste Lieferung im Geschäft ankam ("Die war innerhalb von zwei Tagen ausverkauft") bekamen auch die 22-jährigen Preißner-Zwillinge Paul und Louis zu Testzwecken Fidget Spinner: "Die waren auf Anhieb begeistert", sagt die Mutter - und erkennt einen netten Nebeneffekt: "Sie schauen jetzt tatsächlich etwas seltener auf ihre Handys. "

Die meisten Modelle kosten unter zehn Euro und liegen damit im Taschengeldbereich. Was aber kaum als Erklärung dafür taugt, dass die amerikanische Spielidee einen derartigen Hype erlebt hat. Inzwischen werden Fidget Spinner ja sogar in einer Reihe mit Supererfolgen wie dem kniffeligen Zauberwürfel Rubik’s Cube, den nervigen Tamagotchis oder der hektischen Handy-App Pokémon Go genannt. Immerhin brachte die Jagd nach den Taschen-Monstern viele Leute an die frische Luft - aber auch Fidget Spinner sollen Gutes tun.

Wer damit spielt, heißt es, kann Stress abbauen und zugleich seine Konzentration fördern. Deshalb loben US-Medien den Einsatz der Handkreisel bei einer Aufmerksamkeitsdefizit- beziehungsweise Hyperaktivitätsstörung. Alex Brode ist Erzieherin im Hort in Stadeln, sie kann nachvollziehen, dass die handlichen Spielzeuge in der Therapie eine Rolle spielen können. "Ich denke schon, dass damit auch die Motorik trainiert wird." Natürlich hat die 26-Jährige die Kreisel ausprobiert: "So gut wie die Kinder bei uns im Hort bin ich absolut nicht. Die können die Teile zum Beispiel auf der Nase balancieren."

Stimmt. Flora und Matilda, beide acht Jahre alt, haben den Dreh sofort raus. "Dass man damit Balancieren lernen kann, finde ich toll", sagt Flora. Aber sie hat Zweifel, ob sich spielend der Stress verflüchtigt: "Wenn man das immer so anschubst, macht einen das eher ein bisschen hibbelig."

Und wo setzt sie das Ding in Schwung? "Ich hatte meines mit in der Schule, für die Pause. Aber es ist auch gut, wenn mir ein bisschen langweilig ist." Im Garten, erzählt sie, hat sie sich auf die Schaukel gesetzt und den Fidget Spinner kreiseln lassen: "Da ist die Zeit ganz schnell vorübergegangen."

Ihre Freundin Matilda hat das bunte Stück gerne mal bei den Hausaufgaben in der Nähe: "Wenn meine Schwester nervt, dann gibt meine Mama mir das, weil ich sonst mit dem Bohrer von Papa Löcher in die Wand bohre." Durchaus beruhigend auch die Erfahrung, die Andreas Hümmer gemacht hat: "Ich habe vor zwei Monaten damit angefangen, nachdem ich das Teil bei Facebook zum ersten Mal gesehen habe", erinnert sich der 18-Jährige, der eine Ausbildung macht. "Damals hatte ich gerade Prüfungsstress - und da hat der Fidget Spinner schon geholfen."

Marion Wenkheimer von der Pfisterkiste hält es übrigens für sehr wahrscheinlich, dass der Trend-Spaß schon in absehbarer Zeit wieder Geschichte ist: "Die Möglichkeiten, Tricks damit zu machen, sind doch ziemlich schnell erschöpft, und dann ist das Teil gar nicht mehr so unterhaltsam..."

SABINE REMPE