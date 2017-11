Diskussion in Fürth: Viele Hürden bis zur Pflege

FÜRTH - Die Rahmenbedingungen haben sich zwar gebessert, es besteht aber dringender Handlungsbedarf. Wer heute pflegebedürftig wird, hat zwar Anspruch auf Hilfe, die jedoch tatsächlich zu bekommen, ist oft schwer. Diese Misere beleuchteten Fachleute bei einer Podiumsdiskussion im Klinikum.

Wer heute pflegebedürftig wird, hat zwar Anspruch auf Hilfe, diese jedoch tatsächlich zu bekommen, ist oft schwer.



Am Geld liegt es jedenfalls nicht, dass Hilfsprogramme nicht greifen, erklärte Oberbürgermeister Thomas Jung. Wichtig seien Weichenstellungen für die Praxis. Damit kennt sich Deutschlands VdK-Vorsitzende Ulrike Mascher als prominentester Gast der Talkrunde bestens aus. Der Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege – dabei kommt der Patient für gewisse Zeit in ein Heim, damit pflegende Angehörige entlastet werden – läuft nach ihrer Erfahrung weitgehend ins Leere, weil es nicht genug Angebote gibt und die bürokratischen Hürden zu hoch sind. Auch mangele es an kompetenter Beratung.

Dass es in Bayern nur neun Pflegestützpunkte gibt, in Rheinland-Pfalz dagegen 147 ist für die ehemalige Staatssekretärin im Sozialministerium der Schröder-Regierung ein Armutszeugnis. Nachholbedarf sieht die Münchnerin bei der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Angehörigenpflege. Die werde bei der Rente nämlich schlechter berücksichtigt als Kindererziehung. Dass es wiederum zu wenig Pflegestellen gibt, liegt ihrer Ansicht nach nicht an der Bezahlung, sondern vor allem an den Arbeitsbedingungen. Das Diktat der Uhr und Bürokratie lasse viele Pfleger an ihren Berufsidealen verzweifeln. Nicht befriedigend gelöst ist in Maschers Augen ferner die Frage, wohin pflegebedürftige Krankenhauspatienten entlassen werden können.

Zu schwache Lobby

Obwohl mittlerweile elf Prozent der Bevölkerung mit der Pflege zu tun hätten, fehle dem Personenkreis die entsprechende Lobby. Das führe dazu, dass vorhandene Geldquellen nicht angezapft werden, um die Probleme zu lösen. Ein mächtiges ungenutztes Kapital hat die VdK-Präsidentin in den Rücklagen der privaten Pflegeversicherungen ausgemacht. 30 Milliarden Euro stünden hier zur Verfügung. Da Privatversicherte keine anderen Pflegeleistungen erhielten als gesetzlich Versicherte, sei es nur vernünftig, dieses Geld für die Allgemeinheit einzusetzen. Um bei der Pflegekammer mehr Gehör zu finden, muss sich die Pflege nach Ansicht von Oliver Riedel, Pflegedirektor des Fürther Klinikums, noch besser organisieren. Wichtig ist für ihn dabei auch das Ringen um einen der Problemlage angemessenen Personalschlüssel. Für mehr Pflegestützpunkte sprach sich indes die mittelfränkische Pflegekassenleiterin Heidemarie Reuther aus. Dass viele Angehörige Pflegebedürftiger gar nicht wissen, was ihnen alles zusteht, sei äußerst unbefriedigend.

Mehr Wertschätzung für das Pflegepersonal wünscht sich BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Leipold als Vertreter der Pflegeheime. Das Engagement der Beschäftigten habe eine bessere Resonanz verdient. Die überwiegend positive Einstellung der Gesellschaft kommt bei ihnen nicht immer an.

Beispiele aus dem Publikum verdeutlichten, mit welchen Schwierigkeiten Angehörige im Alltag zu kämpfen haben. Die Ehefrau eines Schwerstkranken bemühte sich vergeblich um einen Beratungstermin, alleingelassen fühlt sich auch der Vater einer behinderten Tochter. Wobei pflegebedürftige Kinder mangels Lobby noch schlechtere Karten haben als Senioren.

VOLKER DITTMAR