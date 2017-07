Dog Stations: Fürth soll Standorte ermitteln

Stadt will ein Gesamtkonzept erstellen, doch das Grünflächenamt ist skeptisch - vor 1 Stunde

FÜRTH - Soll die Stadt mehr Tütenspender aufstellen oder nicht? Das Fürther Grünflächenamt sieht die sogenannten "Dog Stations" eher skeptisch. Der Umweltausschuss hat nun aber einstimmig beschlossen, dass die Stadtverwaltung Standortwünsche und Kosten ermitteln und ein Gesamtkonzept erstellen soll.

„Im Falle eines Falles: Tüte ziehen“: Bislang nehmen Hundebesitzer die Tütenspender gut an. © Mark Johnston



Die Mitglieder des Ausschusses folgten in ihrer Sitzung am Donnerstag dem Antrag der SPD–Fraktion, die wissen möchte, in welchen Stadtteilen und an welchen Standorten Bürger überhaupt einen Bedarf an "Dog Stations" sehen. Daraus solle das Grünflächenamt ein Konzept entwickeln, auf dessen Basis ein Beschluss gefasst werden könne.

Vorausgegangen war die Forderung der CSU nach zwölf Tütenspendern in Burgfarrnbach. Die CSU habe bei seiner Fraktion offene Türen eingerannt, sagte SPD-Stadtrat Maurice Guglietta. Immer wieder bekomme man mit, dass sich Bürger über die Hinterlassenschaften auf Gehwegen und Grünflächen ärgern. Ziel sei es, "maßvoll, aber gezielt" Tütenspender zu installieren.

"Das Thema bewegt die Leute", sagte CSU-Fraktionschef Dietmar Helm. Und fand auch die Zustimmung von Linken-Rätin Monika Gottwald: In der Innenstadt seien Hundehaufen ebenfalls ein Problem, "es hat überhand genommen in den letzten Wochen".

Das Grünflächenamt dagegen beklagt, dass die Tüten anstatt in Mülleimer zu oft achtlos in Sträucher geworfen werden und die Umwelt belasten. Kompostierbare Tüten seien keine Alternative, da sie extrem teuer seien und oft durchreißen. Einen Mangel an Plastiktüten aber gebe es nicht. Sie seien zum einen günstig, zum anderen verteilt die Stadt jährlich 100 000 Tüten an vier Ausgabeorten kostenlos.

czi