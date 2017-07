Dogma und Zweifel

FÜRTH - "Was glaubst denn du?" Eine Frage, die Menschen vermutlich seit Adam und Eva bewegt. In St. Michael wirft ein Bürgerbühnen-Projekt der Werkstätten Schauspiel und Singen des Stadttheaters Fürth einen Blick auf das weite Spektrum der möglichen Antworten: "Vater unser . . ." ist eine stringente Produktion, die bewegt.

Einen intensiven und schlüssigen Abend gestaltete das Bürgerbühnen-Projekt der Schauspiel-Werkstatt in der Altstadtkirche Sankt Michael. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Himmel und Hölle, Krieg und Frieden, Liebe und Hass – im Namen des Glaubens ist alles möglich. Sinnstiftend und verheißungsvoll kann die Antwort auf die Bekenntnisfrage sein. Viel zu oft wurde und wird das Gegenteil erreicht. Nur eines scheint gewiss: Mag es auch noch so schwer sein, an irgendetwas zu glauben, nichts zu glauben ist uns schier unmöglich.

Genau das beweist letztlich auch der intensive Abend, den die Schauspielerin Michaela Domes und die Kirchenmusikdirektorin Ingeborg Schilffarth als künstlerische Leiterinnen mit ihren jeweiligen Werkstatt-Gruppen gestaltet haben. "Brückenbau" nennt sich das erfolgreiche Konzept, mit dem das Stadttheater Fürth seit Jahren die Idee einer Bürgerbühne verwirklicht. Dabei treffen Laien mit Profis zusammen, gemeinsam werden Ausdrucksmöglichkeiten und Produktionen erarbeitet.

Wie viel Engagement und nicht zuletzt auch Zeit hinter einem solchen Projekt steckt, das wird nun in St. Michael sehr rasch deutlich. Die mitwirkenden15 Frauen und Männer bewegen sich mit beachtlicher Präzision. Sie agieren mit nachvollziehbarem Verständnis für ihren Part, können offensichtlich eine Haltung einnehmen, die Persönliches außen vor lässt.

Was nicht heißt, dass diese Aufführung keine Standpunkte offenbart. In den Monaten der Vorbereitungen wurde sich intensiv mit dem komplexen Thema auseinandergesetzt und Passendes von Dogma über Zweifel bis Ablehnung gesammelt. Die Zuschauer bekommen jetzt einen Einblick auf die Partikel dieser Recherche, die zunächst einmal wenig zu verbinden scheint. Mit Spielszenen, Rezitationen, Lieder, Gesängen und Klang-Impressionen glückt es aber, die vielfältigen Aussagen so zu verstricken, dass ein Kaleidoskop gleichberechtigter "Glaubens"-Sätze aufscheint.

Klug gewählte Gesänge

Gelungen ist der innere Zusammenhalt der unterschiedlichen Auftritte. Dieser Abend entwickelt sich so schlüssig wie ein Gespräch, bei dem einer auf den anderen hört und überlegt antwortet. Einer erkennbaren Logik folgen auch die Bewegungen im Kirchenraum. Wo sonst als von der Kanzel kann denn die drängende Frage nach Gott oder dem "wahren Glauben" gestellt werden? Von der Empore prasseln später Zeilen aus Thora, Bibel und Koran auf die Zuhörer. Ein offener Kreis umringt alle, wenn anschließend Lieder erklingen, die ihren mitreißenden Sog nicht verhehlen. Überhaupt tragen die klug gewählten Gesänge die Emotionen wieder einmal auf eine andere Ebene. Mag man sich den Worten entziehen können, spätestens das "Notre Père" von Maurice Duruflé oder der Kanon, den Ingeborg Schilffarth für diese Aufführung komponiert hat, berühren ganz unweigerlich.

Am Ende der Fragen zieht sich einer nach dem anderen zurück ins Schweigen. Keine Antworten, natürlich nicht. Vor allem aber keine Wertung. Damit kann man leben.

