Dokufilm: Die Frau unter der Quelle-Trockenhaube

Ein alter Katalog inspirierte eine Filmemacherin aus Amsterdam - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Werbung für eine Trockenhaube in einem alten Quelle-Katalog hat die Amsterdamer Filmemacherin Susanne Helmer inspiriert. Mit Hilfe eines Aufrufs der Fürther Nachrichten hat sie das Model in Australien ausfindig gemacht und über ihre Recherchen einen Dokumentarfilm gedreht, der jetzt gezeigt wird.

In den 70ern machte sie für diese Privileg-Trockenhaube Werbung, heute lebt die Frau in Australien. © Repro: FN



Wer mag das Model sein, das in den siebziger Jahren für den Privileg-Haartrockner posierte? Was ist aus der Frau geworden? Neben dem dokumentarischen Interesse ließ die 40-jährige Filmemacherin ihrer Phantasie freien Lauf und erfand eine eigene Geschichte um die Trockenhaube.

Auf den Aufruf der FN hin meldeten sich gleich mehrere Quelle-Fotografen bei der zu Recherchen nach Fürth gekommenen Regisseurin. Über Zwischenstationen konnte Helmer schließlich Kontakt zum Bruder des Models aufnehmen und erfuhr, dass die Frau 1981 nach Australien ausgewandert ist. Die Eltern hatten ein Modegeschäft in Nürnberg geführt. Als Model war sie bei Quelle sehr gefragt, weil sie im Gegensatz zu auswärtigen Kolleginnen auch kurzfristig immer zur Verfügung stand. Auch für Küchen und Möbel des Versandhauses hat sie gelächelt.

Dreharbeiten und Schnitt hat Susanne Helmer neben ihrer Arbeit als Tonmeisterin bewältigt. Später fand sie einen Co-Produzenten und bekam Geld vom Holländischen Filmfund für die Farbkorrektur und die Mixage. Die Arbeit zog sich über mehrere Jahre hing.

Zuerst hat Helmer versucht, den fertigen Film auf einem Festival in der Nähe von Nürnberg und Fürth vorgeführt zu bekommen, aber das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Das Dokufest München hat den Film ebenfalls nicht gewählt. Jetzt hofft die holländische Filmemacherin auf eine Zusage der Hofer Filmtage. Die erste Deutsche Aufführung wird der Film am 3. und 4. November auf dem Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm erleben. Danach ist er am 19. November auf dem Dokufest in Kassel zu sehen.

di