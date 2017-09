Doppelte Leidenschaft in Roßtal

Ein weit gereistes Künstler-Ehepaar stellt in der Spitzweed-Kulturscheune aus - vor 48 Minuten

ROSSTAL - Gäste mit internationalem Ruf beherbergt die Roßtaler Spitzweedscheune auch nicht alle Tage. Dem Runden Tisch Kultur ist es gleichwohl gelungen, Melita Biber-Nuta und Dora Nuta nach Franken zu holen. Im Rahmen des Roschtler Kultursommers zeigen sie ihre Gemälde und Skulpturen bis 8. Oktober.

Paarweise heiter: Die Spitzweed-Kulturscheune zeigt aktuell Gemälde und Skulpturen von Melita Biber-Nuta und Doru Nuta. © Foto: Thomas Scherer



Gewiss, die Örtlichkeit ist stimmungvoll, Kunstwerke können in Roßtals schmucker Scheune ihre Wirkung problemlos entfalten. Pierre Lang, Manager des Künstlerehepaares Doru Nuta und Melita Biber-Nuta, hebte sich für die Vernissage denn auch prompt ein Kompliment auf; er betonte, dass sich alle Freunde der Kulturscheune geehrt fühlen dürfen, haben doch die Künstler just diesen fränkischen Ort ausgewählt, um ihre Bilder und Skulpturen zu präsentieren.

Immerhin befinden sich die Werke der Nutas in privaten und amtlichen Sammlungen nicht nur in Rumänien, Serbien und Deutschland, den Geburts- und Wohnorten der beiden Künstler, sondern auch in den USA, Argentinien, Kanada, China, Australien sowie in diversen europäischen Metropolen. Derzeit plant Doru Nuta, Jahrgang 1971, eine sieben Meter hohe Skulptur in der Innenstadt von Houston in Texas.

In ihrer Laudatio bezeichnete Galeristin und Kuratorin Cristina Simion die zwei Gäste als Lebens-, Liebes- und Künstlerpaar, das mit komplementärem Reiz und Empfindsamkeit zwei sehr unterschiedliche Stimmen ausgebildet habe. Melita nehme ihre Inspiration aus der Natur; der Quell ihres Wirkens liege sowohl im Impressionismus als auch im Expressionismus, die Kraft ihrer Kunst sei am besten auf großen Flächen erkennbar. Ein beeindruckendes Beispiel ist das in der Ausstellung gezeigte Bild "Landschaft mit Lavendel in der französischen Provence".

Doru Nuta hat sich auch aufgrund seiner Leidenschaft für Bildhauerei der figurativen Skulptur zugewandt. Durch seine Werke verbeugt er sich vor den alten Meistern mit einer postmodernen Kunstvision. Handwerklich hervorragend, mächtig und leidenschaftlich sind seine Werke, immer frisch, nie langweilig. Er schaffe, so Simion, mit präzisen Pinselstrichen "kraftvolle Szenen voller Emotionen und Sensibilität".

Erotische Spannung

Ein immer wiederkehrendes Thema in seinen Werken ist die erotische Beziehung zwischen Mann und Frau. Zu dieser Thematik serviert die Roßtaler Schau eindrucksvolle Beispiele: einen Engel mit roten Flügeln in sinnlicher Pose, der Fotografie nahekommende Frauenbilder mit starker Ausstrahlung.

Abschließend forderte die Laudatorin die Besucher auf, mit den Künstlern zu sprechen, Fragen zu stellen, Eindrücke mitzuteilen. Sie seien auch hier, "um das Geheimnis und die Magie ihrer Kunst zu enthüllen". Dieser Aufforderung schloss sich Reinhard Erbes vom Runden Tisch Kultur an, der die Ausstellungsbesucher zum Rundgang einlud.

Z"Malerei Skulptur: Melita Biber-Nuta & Doru Nuta": Spitzweedscheune Roßtal (Schulweg 25). Samstags 10-13, sonntags 10-19 Uhr. Bis 8. Oktober.

GÜNTER GREB