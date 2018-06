Doppelter Verdienstorden

Hohe bayerische Auszeichnung für Heißmann und Rassau - vor 1 Stunde

FÜRTH - Und noch eine Ehrung für Fürths Vorzeigekomödianten Volker Heißmann und Martin Rassau: Ministerpräsident Markus Söder hat das Duo mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Nur 2000 Menschen dürfen den Orden tragen, Martin Rassau und Volker Heißmann gehören dazu. © F.: Hock



Nur 2000 Menschen dürfen den Orden tragen, Martin Rassau und Volker Heißmann gehören dazu. Foto: F.: Hock



Heißmann und Rassau wurden bei der Verleihung in der Münchner Residenz nicht nur für die "Pflege des fränkischen Kulturguts und der fränkischen Sprache" geehrt, wie es in der offiziellen Begründung heißt. Söder betonte obendrein, dass sie sich "durch ihr Wirken in hervorragender Weise für den Freistaat Bayern und seine Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben".

Seit genau 20 Jahren führen Heißmann und Rassau gemeinsam mit ihren Mitgesellschaftern Marcel Gasde und Michael Urban die Comödie Fürth und tragen allein mit ihrer künstlerischen Tätigkeit die unternehmerische Verantwortung für mehr als 40 Angestellte. Außerdem engagieren sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für verschiedene Organisationen. Mit ihren Benefiz-Auftritten erspielten sie über eine Million Euro für wohltätige Zwecke.

Verliehen wird der Verdienstorden für "hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk". Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 2000 begrenzt. Politiker und Unternehmer sind ebenso darunter wie Sportler oder Künstler.

Für die beiden Komödianten ist es binnen kurzer Zeit die zweite Auszeichnung. Anfang Juni hatte sie der Verein zur Erhaltung des bayerischen Kulturerbes zu seinen ersten Botschaftern ernannt.

fn